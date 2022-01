Comment retrouver ce TikTok quand il a disparu après un rafraîchissement

TikTok permet de retrouver une vidéo que l'on a déjà vue, et ce assez facilement. Comment retrouver les vidéos que vous avez déjà vues sur TikTok ?

TikTok est un puits sans fond d’addiction, dans lequel chaque vidéo est soigneusement sélectionnée par des algorithmes pour répondre à vos propres goûts et centres d’intérêt. Avec tellement de vidéos intéressantes qui passent devant vos yeux, il est toujours impressionnant de constater à quel point en “perdre” une peut sembler une tragédie. Il n’y a en effet rien de plus triste que de se trouver à aimer une vidéo, de rafraîchir accidentellement le fil d’actualité et de voir ladite vidéo disparaître à jamais. À moins que l’on ne sache comment la retrouver.

Pour la plupart d’entre nous, TikTok reste une activité passive. On ne cherche pas particulièrement des vidéos, elles viennent à nous. Cependant, si vous avez déjà essayé d’utiliser l’option de recherche pour chercher quelque chose autre que des vidéos d’un créateur particulier, vous avez peut-être passé un moment assez désagréable. Il y a tout simplement trop de vidéos sur la plate-forme pour vous permettre de trouver une vidéo en particulière, a fortiori si celle-ci n’a rien à voir avec un sujet tendance.

Il s’avère pourtant que le champ de recherche de TikTok est bien capable de trouver les vidéos que vous avez déjà vues, cette fonctionnalité est seulement un peu cachée.

Comment retrouver les vidéos que vous avez déjà vues sur TikTok

Voici l’astuce : direction l’onglet Découvrir, puis tapotez sur la barre de recherche. Cherchez la vidéo que vous voulez revoir. Incluez un maximum de mots clef. Tapotez sur Rechercher, mais au lieu de regarder parmi tous les résultats, tapotez sur l’icône avec les deux petites lignes juste à droite de la barre de recherche.

Cette option permet d’affiner la recherche avec des filtres. Le filtre qui nous intéresse aujourd’hui est sous Activité ; “Vidéos regardées, Les 7 derniers jours”. Ce filtre va permettre de n’afficher que les vidéos que vous avez vues, ce qui est, dans notre cas, extrêmement utile. Je ne savais même pas que TikTok gardait l’historique de ces vidéos. Mais dans la mesure où la plate-forme le fait, pourrions-nous avoir un onglet “Vidéos regardées” ?