Comment rendre son navigateur web aussi sécurisé que possible

Le navigateur web est un logiciel incontournable du quotidien. C'est aussi la portée d'entrée et de sortie entre votre machine et l'extérieur. Il convient de la protéger comme il se doit.

Votre navigateur web est votre fenêtre vers le monde extérieur. Et cette ouverture se fait dans les deux sens. Vous pouvez aussi, de fait, récupérer ce que le web fait de pire – virus, malwares et autre -. Il est donc vital de sécuriser son navigateur autant que possible. La bonne nouvelle, c’est que l’opération est relativement simple avec un navigateur moderne, tant que ce dernier reste bien à jour…

Pour vous assurer que c’est bien le cas, sur Chrome, il faut cliquer sur les trois petits points (dans le coin supérieur droit) puis dans Aide et “À propos de Google Chrome”. Sur Edge, cliquez sur les trois petits points (dans le coin supérieur droit), puis “Aide et Retour” et “À propos de Microsoft Edge”. Sur Firefox, cliquez sur les trois petites lignes (dans le coin supérieur droit), puis Aide et À propos de Firefox sur Windows ou ouvrez le menu Firefox et choisissez “À propos de Firefox” sur Mac. En ce qui concerne Safari, le navigateur est maintenu à jour avec macOS. Dans le manu Apple, choisissez “À propos de ce Mac” puis “Mise à jour de logiciels”.

Sécurité sur Google Chrome

Chrome dispose d’un certain nombre de fonctionnalités permettant de vérifier les paramètres de confidentialité et sécurité. C’est accessible via les trois petits points (dans le coin supérieur droit) puis dans Paramètres et “Confidentialité et sécurité”. Le premier est le “Guide sur la Confidentialité”, à lancer en cliquant sur “Premier pas”. Il y a aussi le “Contrôle de sécurité”.

Tous deux vous font vérifier les paramètres de sécurité les plus importants de Chrome, mais vous pouvez y accéder séparément. Depuis la page “Confidentialité et sécurité” dans les Paramètres, choisissez Sécurité et “Protection renforcée” pour une sécurité proactive. C’est la meilleure option de protection, mais cela se fait en partageant davantage de données avec Google (URL et snippets de page notamment).

Toujours dans l’écran Sécurité, assurez-vous que les options “Toujours utiliser une connexion sécurisée” et “Utiliser un DNS sécurisé” sont activées. Si vous êtes une cible “à risque”, vous pouvez même activer le “Programme Protection Avancée de Google”.

Il y a d’autres paramètres à vérifier. Toujours dans “Confidentialité et sécurité”, puis dans “Cookies et autres données des sites”, vous pourrez cocher “Bloquer les cookies tiers”. Enfin, dans “Confidentialité et sécurité” puis “Paramètres de site”, vous verrez tous les sites qui ont des permissions particulières, tant à des données qu’à des composants machine.

Sécurité sur Microsoft Edge

Les paramètres de sécurité de Microsoft Edge sont accessibles via les trois petits points (coin supérieur droit), puis dans Paramètres, “Confidentialité, recherche et services”. En haut de cet écran, sélectionnez l’agressivité de la protection : Basique, Usage normal ou Strict. Les différences sont explicitées juste en dessous.

Sous “Effacer les données de navigation”, vous pourrez effacer les données que Edge a sur vous, mais aussi vous assurer qu’elles soient bien effacées chaque fois que vous fermez le navigateur. Plus bas, activez “Microsoft Defender SmartScreen” et “Bloquer les applications potentiellement indésirables”.

Activez aussi le bouton “Améliorez votre sécurité sur le web” et Edge ira encore plus loin pour vous protéger. Là encore, trois niveaux : Basique, Usage normal et Strict. Si vous constatez des soucis avec un site particulier, n’hésitez pas à placer ledit site en exception dans la section dédiée.

Il y a d’autres options intéressantes. Dans “Cookies et autorisations de site”, puis dans “Gérer et supprimer les cookies et les données du site”, vous pouvez activer “Bloquer les cookies tiers”. En bas de la page “Cookies et autorisations de site”, il y a aussi une liste de toutes les permissions des sites individuels. À vérifier attentivement.

Sécurité sur Mozilla Firefox

L’écran principal des paramètres de Firefox est accessible via les trois petites lignes (coin supérieur droit) puis dans Paramètres. Dans cette page, c’est la section “Vie privée et sécurité” qui est particulièrement intéressante. Vous y trouverez quantité d’options pour vous protéger. Le niveau “Strict” est le plus sûr, mais certains sites pourraient dysfonctionner.

Plus bas dans cette page, la liste des permissions des sites. Cliquez sur Paramètres à côté de n’importe quelle permission pour savoir quels sites y ont droit. Activez aussi les options “Bloquer les fenêtres popup” et “Prévenir lorsque les sites essaient d’installer des modules complémentaires”.

Défilez jusqu’à Sécurité, activez tout pour une sécurité la plus proactive possible. Sélectionnez “Bloquer les contenus dangereux ou trompeurs”, “Bloquer les téléchargements dangereux” et “Signaler la présence de logiciels indésirables ou peu communs”.

Pour encore davantage de protection, cochez “Activer le mode HTTPS uniquement dans toutes les fenêtres”. Cochez aussi, plus haut, “Supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox”.

Sécurité sur Apple Safari

Apple se vante d’offrir une grande sécurité et vous trouverez beaucoup de fonctionnalités dédiées dans Safari. Pour voir tous les paramètres, direction le menu Safari et “Rapport de confidentialité” pour une vue détaillée de tout ce que Safari a bloqué pour vous.

Ouvrez le menu Safari et choisissez Préférences. Là, il n’y a que deux options dans Sécurité. “Avertir lors de l’accès à un site web frauduleux” et “Activer JavaScript”.

Dans Confidentialité, vous pouvez activer “Empêcher le suivi sur plusieurs domaines” et en cliquant sur “Gérer les données des sites web”, vous pouvez contrôler quels cookies sont stockés site par site.

Ouvrez l’onglet Sites web et vous pourrez visualiser facilement quels sites ont accès aux composants de votre machine et à vos données. Supprimez ce que vous semble étrange. Vous pouvez aussi définir le comportement par défaut lorsque les sites demandent ces permissions, mais vous ne devriez jamais accorder une permission de manière automatique.