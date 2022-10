Comment rendre Apple Music un peu plus rapide

Apple Music est un service de streaming musical très abouti, avec un catalogue très intéressant, mais les apps ne sont pas franchement très rapides. Il est cependant possible d'améliorer l'expérience.

L’app Apple Music est probablement l’une des plus grandes faiblesses du service de streaming de la marque à pomme. Que vous l’utilisiez sur iPhone ou sur Mac, l’app n’est pas connue pour être rapide ; les utilisateurs de Reddit adorent s’en plaindre. Si vous la trouvez désespérément lente, sachez qu’il y a quelques petites astuces pour lui donner un petit coup de boost.

Désactiver les fonctionnalités sociales

Apple Music embarque un certain nombre de fonctionnalités sociales censées vous aider à découvrir de nouvelles musiques partagées par les autres utilisateurs. Désactiver ces fonctions devrait réduire les chargements dans l’app.

Pour ce faire sur iPhone, ouvrez l’onglet Écouter de l’app Music et tapotez sur l’icône de votre profil. Désactivez Contacts sur Apple Music et “Autoriser la rechercher par identifiant Apple”. Ensuite, tapotez sur Notifications et désactivez “Activité des amis” et “Artistes et Séries”.

Vous pouvez aussi désactiver ces paramètres dans l’app Music sur Mac, ceux-ci sont rangés dans le menu compte dans l’app Music.

Ces changements devraient augmenter significativement la rapidité du chargement d’Apple Music, notamment pour afficher les résultat de recherches, les recommandations et d’autres pages.

Supprimer tout le profil social Apple Music

Si la désactivation des fonctionnalités sociales ne suffit pas à accélérer l’app, vous pouvez envisager de supprimer complètement votre profil social Apple Music. Vous perdrez l’accès à la playlist Friends Mix et aux autres recommandations musicales générées grâce à ce que vos proches écoutent, et vos playlists partagées publiquement ne fonctionneront plus, mais vous gagnerez en vitesse.

Là encore, ouvrez l’onglet Écouter dans l’app Music et tapotez sur l’icône de votre profil dans le coin. Sélectionnez Profil, tapotez sur le bouton Modifier, faites défiler vers le bas et sélectionnez Supprimer le profil.

Pour réaliser la même opération sur l’app Music sur Mac, cliquez sur l’onglet Écouter dans la barre sur le côté et cliquez sur l’icône de votre profil. Cliquez sur Modifier et sélectionnez Supprimer le profil.

Cela permet d’améliorer les performances générales de l’app. La barre de chargement d’Apple Music apparaît moins souvent, et même avec un VPN, les chansons ne mettent plus autant de temps à se lancer.

Trouver une app Apple Music alternative

Il y a de nombreuses alternatives très réussies pour une expérience Apple Music digne de ce nom.

Sur votre iPhone ou iPad, vous pouvez essayer des apps comme Marvis Pro (7,99 €) ou Soor (6,99 €), qui permettent d’utiliser la grande majorité des fonctionnalités d’Apple Music, sans les inconvénients comme la lenteur.

Sur Mac ou sur PC, la version web d’Apple Music vous offrira une expérience plus fluide et agréable, surtout si vous avez un appareil assez vieillissant. Ouvrez music.apple.com dans votre navigateur, connectez-vous et profitez de votre musique préférée.