Comment remplacer l’outil Capture d’écran du Mac par une meilleure solution

Si l'outil de capture d'écran de macOS est plutôt performant, il existe des apps bien plus complètes. En voici deux.

L’outil de capture d’écran inclus avec macOS dispose de fonctionnalités basiques qui conviennent à la plupart des utilisateurs pour sauvegarder ce qui apparaît à l’écran, mais celui-ci pourrait être mieux, ou plus complet tout du moins. Il ne permet en effet pas de prendre des captures d’écran de page longue – sur la totalité de la hauteur d’une page web, par exemple – et d’autres outils, y compris les deux cités ci-dessous, sont plus efficaces pour contourner d’éventuels blocages mis en place sur certains sites.

Shottr

Shottr est un outil de capture d’écran rapide et gratuit pour Mac. Comme le logiciel par défaut, il peut prendre des captures de l’écran complet ou certaines zones uniquement. Parmi ses fonctionnalités les plus intéressantes, on citera la possibilité d’enregistrer les pages longues, son OCR (pouvoir extraire le texte de l’image) et un outil d’édition puissant permettant de flouter du texte ou d’effacer certains objets de l’image.

Chaque fois que vous prenez une capture d’écran avec Shottr, une fenêtre d’aperçu apparaît. Celle-ci permet de retoucher rapidement l’image et de l’enregistrer sur l’ordinateur ou de la copier dans le presse-papiers. Vous pouvez ouvrir la barre de menu de l’app si vous voulez profiter de fonctionnalités comme les captures avec retardateur.

Si vous avez besoin d’enregistrer toute l’image d’un site sans zoomer ou passer par un enregistrement d’écran vidéo à proprement parler, la capture d’écran de page longue est parfaite. Shottr propose cette fonction, compilant un long fichier JPG/PNG à faire défiler, avec une taille bien plus petite que celle d’une vidéo.

Les fonctions d’édition font vraiment toute la différence par rapport à l’outil natif. Il est possible de personnaliser facilement ses captures, de les retoucher, de flouter des textes ou de retirer des éléments, sans faire appel à un autre logiciel.

La fonctionnalité d’OCR mérite une mention spéciale, elle est vraiment performante. Bien sûr, il est possible d’utiliser la fonctionnalité d’OCR de macOS Monterey, mais il faut pour cela prendre la capture d’écran et ouvrir le fichier dans Aperçu. Avec le mode OCR de Shottr, c’est plus simple. Vous pouvez définir une zone et extraire le texte à l’intérieur sans même prendre la capture.

Vous pouvez aussi utiliser l’application pour configurer un raccourci clavier pour les modes principaux. Par exemple, Cmd + Maj + 8 pourrait lancer une capture d’écran de page longue. Ouvrez Shottr et rendez-vous dans l’onglet Hotkeys pour configurer cela.

Shottr est actuellement gratuit. L’application collecte certaines données pour s’améliorer, mais vous pouvez désactiver cela dans l’onglet Avancé dans les préférences.

Cleanshot X

Cleanshot X est probablement la meilleure application de capture d’écran pour Mac, mais elle n’est pas donnée (29 $ la licence, et 19 $ par an pour les mises à jour). Celle-ci dispose des mêmes fonctionnalités d’édition que Shottr et davantage encore. Et le tout peut être personnalisé via l’onglet Raccourcis dans les Préférences. Vous pouvez définir un raccourci pour tout ce que propose l’app. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou non le curseur, ajouter une image en fond d’écran, etc.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, Cleanshot X permet de réaliser des captures de pages longues, placer les aperçus de vos récentes captures sur un overlay, pour sauvegarder, télécharger, marquer ou éditer, extraire les textes dans les images sur les sites (avec ou sans les sauts de ligne), et même enregistrer votre écran.

Cleanshot X inclut aussi un stockage dans le cloud, pour y envoyer vos captures d’écran automatiquement et récupérer un lien dans le presse-papiers via un simple raccourci clavier.

Vous pouvez essayer gratuitement Cleanshot X pendant 30 jours. Le coût de la licence est de 29 $, avec 1 Go de stockage gratuit et un an de mises à jour. Après, l’application reste utilisable, mais vous devrez débourser 19 $ par an pour les mises à jour.

Comment remplacer les fonctionnalités de capture d’écran du Mac sans perdre les raccourcis

Si vous préférez ne pas utiliser du tout l’outil natif, vous pouvez supprimer les raccourcis clavier du Mac. Vous pouvez toujours en assigner de nouveaux ou réassigner les raccourcis originaux pour les réutiliser. Pour ce faire, direction les Préférences système > Clavier et ouvrez l’onglet Raccourcis. Là, vous pouvez sélectionner Captures d’écran dans le panneau de gauche et décocher tout ce qu’il y a à droite.

Cela désactivera par défaut l’utilitaire de capture d’écran et vous pouvez alors installer l’une des applications présentées ci-dessus.