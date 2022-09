Comment réinstaller complètement Windows 11 et repartir de zéro

Windows 11 permet de réinstaller totalement sa machine, et ce, très facilement. Voici tout ce qu'il vous faut savoir avant de vous lancer.

Le dernier système d’exploitation en date de Microsoft, Windows 11, ressemble fort aux précédents : applications, fichiers, dossiers, tout cela peut vite devenir du grand n’importe quoi, ne vous laissant que très peu de stockage libre et un ordinateur lent. Lorsque la situation n’est plus supportable, une réinstallation complète peut aider.

Avant tout, sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde

Si vous n’avez jamais réalisé cette opération, sachez que cela n’a rien de nouveau. Les utilisateurs Windows et macOS le font depuis des années et les étapes que nous décrivons ci-dessous sont aussi valables pour les versions antérieures de Windows. Il s’agit ici de remettre la machine dans le même état que celui dans lequel vous l’avez acheté, libéré de tout ce que vous avez pu accumuler avec le temps.

Si les ordinateurs modernes gèrent plutôt bien tout ce qu’on leur fait avaler, avec le temps, nos machines accumulent les déchets numériques, qu’il s’agisse d’applications utilisées une seule fois, de fichiers redondants ou autre.

Vous pouvez choisir de faire le ménage manuellement, mais cette opération est des plus fastidieuses, bien plus difficile que de simplement tout effacer pour recommencer. Si Windows 11 était une maison, il s’agirait ici de la remettre à son état initial plutôt que de réaliser un grand ménage de printemps.

Ce processus de réinstallation complète de Windows 11 efface tout ce qu’il y a sur votre machine. Autrement dit, vous devez sauvegarder vos fichiers importants ailleurs. L’option la plus simple étant probablement OneDrive – à configurer via Système, Comptes et Sauvegarde Windows dans les Paramètres. Tout ce qui se trouve dans le dossier OneDrive est automatiquement synchronisé sur le web. Les bonnes vieilles options sont tout à fait acceptables : copie sur un autre disque ou sur un service cloud comme DropBox ou Google Drive. Une fois la réinstallation achevée, vous devrez vous connecter sur ces services pour récupérer vos fichiers. Assurez-vous donc d’avoir vos identifiants. Le plus sûr est de passer par un gestionnaire de mots de passe.

Lorsque la question de la sauvegarde est gérée, il est temps d’attaquer la réinstallation à proprement parler. Fort heureusement, le processus est bien plus simple qu’il n’a pu l’être. L’option est accessible dans le panneau principal des Paramètres, dans Système puis Récupération.

Selon l’état de votre machine, vous pourriez vouloir tester d’abord “Réparer les problèmes sans réinstaller votre PC”. Cela peut parfois suffire, mais si vous voulez tout réinstaller, il faut opter pour “Réinstaller le PC” sur l’écran Récupération. Là, vous avez deux choix : “Garder mes fichiers” (ce qui va effacer les applications et réinitialiser les paramètres de configuration de Windows) ou “Tout supprimer”.

Même si vous optez pour “Garder mes fichiers”, il est recommandé de sauvegarder les fichiers, au cas où. Nous recommandons aussi d’opter pour “Tout supprimer” pour vraiment repartir de zéro. Et si vous hésitez, sélectionnez “Aidez-moi à choisir”.

Choisissez “Tout supprimer” et vous aurez un autre choix à faire, entre “Téléchargement cloud” et “Réinstallation locale” (là encore, “Aidez-moi à choisir” est proposé). Il s’agit là de choisir si vous voulez télécharger Windows 11 depuis les serveurs de Microsoft ou utiliser les fichiers d’installation présents sur votre PC. La première option vous fera tout de même télécharger environ 4 Go.

Vous verrez alors un écran de résumé. Par défaut, le disque ne sera pas nettoyé – les fichiers seront effacés, mais ils ne seront pas réécrits avec de fausses données -. Il est alors possible qu’un expert parvienne à récupérer certaines de vos données s’il a accès à votre disque. Si votre ordinateur reste toujours entre vos mains, vous pouvez laisser cela ainsi. Pour un maximum de sécurité, ou si vous revendez votre ordinateur, il vaut mieux opter pour “Changer les paramètres” et “Nettoyer les données”. Cela prendra davantage de temps, mais vos fichiers ne seront plus du tout récupérables.

Après cela, il ne reste plus qu’à cliquer sur Suivant et laisser Windows 11 travailler. La durée de l’opération peut varier grandement, mais parfois, cela peut ne durer que quelques minutes.

Une fois de retour sur votre PC “tout neuf”, vous pouvez utiliser un outil comme Ninite pour installer les programmes essentiels en une seule fois. Il est indispensable si vos sauvegardes échouent et c’est un utilitaire très pratique lorsque vous réinstallez un PC totalement.