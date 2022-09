Comment réinitialiser son service data sur son Apple iPhone

Sur l'Apple iPhone, comme sur n'importe quel autre smartphone, il peut y avoir des soucis de connectivité. Comment réagir dans ce cas ? Suivez le guide.

Vous êtes en train de faire défiler votre fil Twitter, de vous perdre dans les méandres de TikTok, lorsque, soudain, votre iPhone cesse de recevoir la data. Une telle déconnexion du réseau arrive de temps à autre. Vous devez donc savoir comment gérer ces situations, relancer le service pour continuer à faire ce que vous faisiez.

Éliminons d’emblée quelque chose qui peut arriver par accident : il est possible que vous ayez passé votre téléphone en mode Avion ou que vous ayez désactivé la data. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran pour afficher le Centre de Contrôle et assurez-vous que le mode Avion est désactivé et que le mode data cellulaire est activé. Si vous voulez redémarrer votre smartphone, restez appuyé sur le bouton latéral et la touche Volume Bas jusqu’à voir l’écran Power. Balayez pour éteindre. Attendez 10 à 15 secondes et restez appuyé sur le bouton latéral pour redémarrer.

Vous pouvez forcer le redémarrage en cas de besoin. Le processus est un peu plus long et varie quelque peu selon les iPhone. Si vous avez un iPhone récent (avec Face ID), restez appuyé sur le bouton Volume Haut et appuyez rapidement sur le bouton Volume Bas. Restez ensuite appuyé sur le bouton latéral jusqu’à ce que l’écran s’éteigne et qu’apparaisse le logo Apple.

Vous pouvez aussi essayer de réinitialiser les réglages réseau directement. Contrairement au reset complet, cela ne réinitialise que les réglages réseau.

Allez dans Réglages > Général > Transférer ou Réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau. Entrez votre code et confirmez. Votre iPhone va alors réinitialiser les réglages réseau tels qu’ils étaient à sa sortie d’usine.

Enlever et remettre la carte SIM

Retirer la carte SIM de votre iPhone pendant un instant peut aussi, parfois, aider à relancer le service. Utilisez l’outil SIM livré avec le téléphone et appuyez avec dans le petit trou sur le côté de l’appareil. Sortez la carte SIM, attendez un instant et remettez-la en place.

Si rien n’y fait, amenez l’appareil chez votre opérateur ou en Apple Store

Si vous avez tout tenté de votre côté et que vous avez toujours des soucis avec de connectivité, prenez contact avec le service client de votre opérateur pour voir s’il n’y a aucun problème de leur côté. Envisagez aussi la possibilité de commander une autre SIM. Si votre iPhone est endommagé physiquement, ou qu’il y a un souci quelconque avec l’antenne, il vous faudra prendre contact avec quelqu’un en Apple Store.