Comment regarder YouTube en fond d’écran sur les appareils Apple

Pour profiter d'une expérience optimale de YouTube sur son appareil Apple, il existe une extension absolument incontournable, Vinegar. Présentation.

YouTube sur mobile n’a jamais vraiment été une expérience très agréable. Contrairement à l’expérience proposée sur ordinateur où il est possible de laisser une vidéo tourner en fond d’écran, YouTube sur mobile est limité à l’application ou au site en cours. Et si vous voulez toutes les options, comme l’absence de publicités, il faut payer l’abonnement YouTube Premium quel que soit l’appareil. À moins que vous n’optiez pour une autre solution.

Vinegar résout la plupart de vos problèmes avec YouTube

Vinegar (1,99 € sur l’App Store) est une extension YouTube dont vous ne pensiez certainement ne pas avoir besoin. Développée par And a Dinosaur, elle fonctionne pour iPhone, iPad et Mac, et vient retirer la plupart des frustrations rencontrées avec le service.

La fonctionnalité la plus immédiate et la plus visible offerte par Vinegar est probablement la suppression des publicités intégrées. Bien que celles-ci soient une source de revenus essentielle pour de nombreux créateurs sur Youtube, elles sont aussi frustrantes, agressives et, le plus souvent, ciblées. Et bien que vous vous débarrassiez très probablement des pubs via un bloqueur dédié, Vinegar propose cette fonction nativement.

Vinegar empêche aussi YouTube de traquer vos activités de lecture et de recherche. Car oui, YouTube sait aussi quand vous mettez en pause, quand vous déclenchez la lecture, etc.

Cette extension vient aussi permettre de restaurer le mode picture-in-picture sur mobile. Le service restreint cette fonctionnalité sur iOS aux seuls abonés YouTube Premium, et même si vous utilisez la version web de YouTube sur Safari. Vinegar contourne cette restriction, vous permettant de garder la fenêtre YouTube visible pendant que vous naviguez dans vos autres applications.

Mieux encore, Vinegar permet de ne profiter que de l’audio en laissant la lecture se poursuivre même lorsque Safari est en arrière-plan. Cela signifie que vous pouvez enfin écouter de la musique sur YouTube en faisant autre chose. L’expérience proposée par Vinegar est pratiquement identique à celle de YouTube sur un ordinateur.

Bien qu’il soit possible de jongler entre les onglets de Safari et de maintenir la lecture de la vidéo, vous ne pouvez pas passer sur une autre application ou verrouiller votre téléphone et espérer que la lecture continue. Il faudra choisir “Audio” tout à droite des options de qualité vidéo pour que cela fonctionne.

Y a-t-il des inconvénients à utiliser Vinegar pour YouTube ?

Oui. Un seul, pour le moment. Malheureusement, la 4K et le HDR ne sont pas pris en charge par Vinegar. Selon votre appareil, cela pourrait ne pas être un problème dans la mesure où un appareil non 4K est de toute façon limité au 1080p sur YouTube. Cependant, pour un Mac ou un iPhone ou iPad compatible, c’est dommage. Espérons que And a Dinosaur réussisse à proposer cette fonctionnalité dans le futur.

Comment obtenir Vinegar pour iPhone, iPad ou Mac

Vous pouvez télécharger Vinegar pour Mac, iPhone ou iPad sur leur store respectif au tarif de 1,99 € – achat unique -. Cela représente un sixième d’un seul mois d’abonnement à YouTube Premium, ce qui est tout à fait honnête.