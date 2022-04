Comment regarder les vidéos YouTube sans publicité sur Android et sans Vanced

Quelles alternatives à YouTube Vanced maintenant que le service est condamné ?

YouTube Vanced était une version modifiée très populaire de l’application YouTube qui donnait accès à certaines fonctionnalités qui étaient absentes de la version non payante de YouTube, ainsi que certaines autres plutôt sympathiques comme les thèmes et certains contrôles. Les principales raisons de sa popularité étaient certainement son intégration d’un bloqueur de publicités, les téléchargements pour une lecture hors-ligne, le picture-in-picture et la lecture en arrière-plan. Autant d’options qui sont accessibles via l’abonnement YouTube Premium à 11,99 €. Très populaire donc dans la communauté Android, mais tout ceci est désormais de l’histoire ancienne.

Et bien que Google ait demandé à Vanced de cesser son activité, cela ne signifie pas qu’il n’est pas possible de regarder YouTube sans publicité et avec la lecture en arrière-plan, par exemple. Il existe plein d’autres options.

(Note : si vous avez Vanced installé sur votre appareil, l’application continuera de fonctionner pendant encore un certain temps.)

Un mot sur YouTube Premium

Nous aborderons les “vraies” alternatives de Vanced ci-dessous, mais évoquons tout d’abord YouTube Premium. Oui, le service est proposé à 11,99 € par mois, mais il supprime les publicités sur tous vos appareils. Votre TV, votre PC, votre smartphone Android, partout. Et il vous donne accès à des fonctionnalités comme la lecture en arrière-plan ou le mode picture-in-picture.

Si vous pouvez vous le payer, vous supporter ainsi les créateurs de contenu. Et si vous optez pour l’offre famille à 17,99 € par mois, vous pouvez partager la facture avec cinq autres utilisateurs.

Les meilleures alternatives à YouTube Vanced

Mais si vous ne pouvez ou ne voulez pas payer pour YouTube Premium, vous pouvez toujours utiliser des apps modifiées de YouTube ou des clients tiers qui offrent une expérience similaire à YouTube Vanced.

NewPipe n’est pas une version modifiée de l’app YouTube comme Vanced. C’est un lecteur indépendant, gratuit et open-source pour YouTube. Léger, mais avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes : pas de publicité, lecture en arrière-plan et picture-in-picture. C’est l’application que j’utilise depuis plusieurs années maintenant.

Comme Vanced, NewPipe n’est pas disponible sur le Play Store, il faut télécharger l’APK directement depuis leur site, ou passer par l’app store F-Droid – qui héberge un grand nombre d’applications gratuites et open-source -.

Encore une application cliente tierce gratuite et open-source pour YouTube, comme NewPipe. Avec les mêmes fonctionnalités basiques, comme la suppression de la publicité et la lecture en arrière-plan.

Le seul inconvénient, c’est qu’il est uniquement possible de visionner des vidéos. Impossible de se connecter à son compte YouTube, autrement dit, impossible de synchroniser la lecture entre appareils. L’app dispose de sa propre fonctionnalité d’abonnements aux chaînes et de marque-pages.

L’une des raisons évidentes à utiliser Firefox plutôt que Google Chrome sur Android, c’est le catalogue d’extensions. Si vous installez uBlock Origin, vous profiterez d’un YouTube sans publicité dans votre navigateur. Direction Menu > Extensions puis activez uBlock Origin.

L’inconvénient ? Pas de fonctionnalités comme le téléchargement.

Navigateur Brave

Vanced recommande lui-même d’utiliser le navigateur Brave pour regarder les vidéos YouTube sans publicité sur Android. L’application dispose d’un bloqueur de publicités natif et tant que vous avez activé la fonctionnalité Shields Up pour le site YouTube, vous êtes paré.

Utiliser un VPN bloqueur de publicités

Vous pouvez aussi utiliser un VPN sans publicité sur votre smartphone Android. Cela empêchera les publicités de charger sur votre appareil et vous protègera du tracking en ligne. Vanced suggère d’utiliser Adguard, mais vous pouvez utiliser n’importe quel VPN bloqueur de publicité pour ce faire.