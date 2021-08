Comment regarder Instagram sans publicité

Si vous voulez profiter d'Instagram sans publicité, il existe une solution. Il faut installer l'application Instagram Lite. Voici comment procéder.

Instagram génère des revenus en plaçant des publicités dans vos fils d’actualité et vos Stories. C’est une pratique plutôt standard pour la majorité des services gratuits mais au cas où vous n’aimeriez pas les publicités et que vous ne voulez plus les voir dans votre fil, sachez qu’il est possible de profiter d’une expérience Instagram sans publicité. On vous explique comment.

En effet, Instagram a créé une version Lite de son application pour les marchés émergents. L’idée est que cette version Lite d’Instagram consomme moins de data et de ressources sur l’appareil. Dans les faits, cela se traduit notamment par la disparition des publicités.

Si vous avez déjà cherché Instagram Lite sur le Play Store mais que vous ne l’avez pas trouvée, sachez que vous n’êtes pas tout seul. C’est tout simplement parce que, comme dit, Instagram Lite n’est pas disponible dans tous les pays et nul ne sait si la plate-forme a l’intention de le faire un jour. Toujours est-il qu’il est possible de télécharger le fichier APK et de l’installer directement.

Quelles différences entre Instagram et Instagram Lite ?

En ce qui concerne les fonctionnalités, les deux applications sont très similaires. Vous pouvez y envoyer des photos, des vidéos et des Stories. Cependant, la principale différence est dans la taille de l’application. Instagram Lite ne pèse que 2 Mo quand Instagram en fait entre 30 et 80 Mo. De plus, contrairement à la version complète, Instagram Lite n’est pas compatible avec les vidéos Live. À savoir donc si vous souhaitez basculer sur cette version Lite.

Comment télécharger et installer Instagram Lite

Direction APK Mirror sur votre smartphone pour télécharger et installer la dernière version. Lancez Instagram Lite. Connectez-vous avec vos identifiants et le tour est joué.

Pourquoi Instagram Lite n’est pas disponible dans mon pays ?

Instagram Lite a été lancé dans plus de 170 pays mais principalement des marchés émergents comme l’Inde. Instagram/Facebook n’a jamais communiqué publiquement quant à un éventuel projet de lancement en France, par exemple. La meilleure option, si vous souhaitez en profiter, est donc d’installer le fichier APK manuellement.

Instagram Lite existe-t-il sur iOS ?

Non. À l’heure actuelle, Instagram Lite n’est proposé que sur Android et il n’y a aucune annonce concernant une disponibilité sur iOS. Il faut donc partir du principe que cette version ne verra pas le jour sur les appareils de la marque à la pomme. Facebook Lite excepté, les autres versions Lite du géant ne sont pas non plus sur iOS.

Quid de la sécurité des fichiers APK ?

Télécharger et installer un fichier APK n’est pas ce qu’il y a de plus sûr. Des sites comme APK Mirror disposent cependant de systèmes permettant de vérifier la légitimité des fichiers mais il faut toujours prendre ses précautions avant d’installer une application de cette manière. Même des grandes entreprises comme Google peuvent laisser passer des malwares. Aucun système n’est parfait.