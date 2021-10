Comment réduire les reflets sur votre téléviseur

Les écrans de nos télévisions sont souvent de parfaits miroirs. Le moindre reflet devient alors très, très pénible. Que faire pour les faire disparaître ? Suivez le guide !

Dans un monde parfait, on ne regarderait la télévision que dans le noir. Le problème est que, la moitié de la journée, le soleil est levé, et vous avez très certainement des fenêtres, des lampes et autres sources lumineuses venant se refléter sur votre TV. Ces reflets peuvent être distrayants et pire, ils peuvent vous empêcher de voir et diminuer la qualité de l’image.

Ce guide vous propose certaines astuces pour vous aider à garder la meilleure qualité d’image, malgré une forte luminosité.

Pourquoi l’écran de votre TV reflète-t-il la lumière ?

Les TV modernes ont des écrans brillants, lesquels agissent comme des miroirs avec n’importe quelle source lumineuse. D’autres TV ont des écrans plus mats, mais les reflets sont toujours un problème, bien que dans une moindre mesure. Au lieu de vous renvoyer la lumière, une dalle matte va l’étaler sur une plus grande surface de l’écran. Les reflets sont diminués mais les noirs deviennent plus clairs.

Peu importe le TV, s’il y a de la lumière dans la pièce qui arrive sur l’écran, vous la verrez aussi et la qualité de l’image en pâtira.

Apprenez à aimer le noir mais faites attention à la fatigue oculaire

Le plus simple pour réduire les reflets, c’est d’éteindre les lumières, pas vrai ? En quelque sorte. Il y a une raison pour laquelle on aime laisser au moins une lumière en regardant la télévision, la fatigue oculaire. Regarder la télévision dans le noir demande un gros effort des yeux. C’est particulièrement vrai avec les TV HDR.

Vous pouvez ainsi paramétrer votre TV pour qu’il soit plus sombre pour minimiser la fatigue oculaire dans une pièce sombre. Si cela fonctionne, vous n’aurez plus à laisser une lumière allumée. Plus de lumière, plus de reflet, problème résolu.

Si vous avez un TV LCD, c’est facile. La plupart des LCD offrent un contrôle du rétroéclairage tandis que les TV OLED proposent d’agir sur la luminosité des pixels OLED. Regardez dans les réglages de votre TV. Faites-le diminuer pour obtenir une image plus relaxante et des niveaux de noir plus profonds. Pour les contenus HDR, les TV poussent souvent beaucoup la luminosité.

D’autres options : investissez dans un téléviseur plus grand ou rapprochez-vous de l’écran. La fatigue oculaire survient à cause du noir et de la petite zone – l’écran – très lumineuse. C’est la même chose que lorsque quelqu’un déclenche un flash dans vos yeux. Avec un grand TV, vous aurez davantage de lumière dans l’œil. En théorie tout du moins.

Regarder la télévision en pleine journée est un problème totalement différent. Impossible d’éteindre le soleil.

Protégez vos yeux : mettez une lampe derrière le TV pour éliminer les reflets

Placer une source lumineuse derrière le téléviseur viendra augmenter la lumière ambiante, et faire diminuer l’effort oculaire, sans pour autant causer de reflets. Choisissez la couleur de cette lumière aussi neutre que possible. Une lumière rouge vous donnera par exemple l’impression d’une image du TV moins rouge.

Essayez d’incliner le TV ou de déplacer les éléments

Une autre option est de monter l’écran sur un support capable de bouger. En cas de reflets, vous pourrez alors bouger l’écran légèrement pour que les reflets ne vous soient pas renvoyés. Attention cependant, en venant faire trop bouger l’écran, la qualité de l’image peut être altérée.

L’autre possibilité est de simplement déplacer la source lumineuse pour que celle-ci ne se reflète pas sur l’écran. Évident, certes, mais pas toujours réalisable.

Investissez dans des éclairages connectés pour les contrôler sans vous déplacer

Avec des luminaires connectés, et reliés ou non à un assistant numérique vocal, vous pourrez contrôler les différents éclairages de la pièce sans avoir à bouger à chaque fois et réagir ainsi rapidement dès lors qu’un reflet apparaît.

Rideau occultant et auvent

Si la pièce a beaucoup de fenêtres, vous devrez lutter contre le soleil. Et ce n’est pas votre TV qui va gagner. Si les TV modernes sont tout à fait capables de fonctionner dans une forte luminosité ambiante, la qualité d’image en pâtit toujours grandement.

Il est possible d’investir dans des rideaux occultant ou des brises solaires, motorisés ou non, pour vous protéger de la lumière du soleil. Et de la température, par la même occasion. Si vous optez pour une solution motorisée et connectée, assurez-vous qu’elle puisse s’intégrer à l’installation de votre maison connectée. Un confort supplémentaire très appréciable.