Comment réduire la fatigue oculaire quand on passe sa journée devant des écrans

La lumière bleue est actuellement ciblée comme l'ennemie de nos yeux. Ce n'est qu'en partie vrai. La fatigue oculaire est pourtant, elle, bien réelle. Voici comment l'éviter.

L’augmentation de nos temps devant des écrans entraîne un certain nombre d’inquiétudes, tout particulièrement en ce qui concerne la santé de nos yeux et l’impact de la lumière bleue sur ces derniers. Mais qu’est-ce que la lumière bleue et à quel point peut-on la blâmer pour la fatigue oculaire que l’on ressent à la fin de la journée ?

Qu’est-ce que la lumière bleue ?

La lumière bleue n’est qu’une longueur d’onde du spectre de la lumière visible, qui comporte le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo et le violet. Il y a de nombreuses longueurs d’onde qui existent et qui vont bien au-delà de ce que peut voir notre œil, mais celles de l’arc-en-ciel, y compris le bleu, sont visibles sans aucune aide extérieure.

Et la lumière bleue ne provient pas uniquement des écrans ; elle existe dans la lumière blanche, ce qui signifie que l’on y est exposé tout au long de la journée.

La lumière bleue est-elle préoccupante ?

S’il est vrai que, dans certaines conditions de laboratoire, la lumière bleue endommage effectivement les cellules de la rétine, cela ne vaut qu’en laboratoire. La chose est tout à fait différente en ce qui concerne l’exposition dans des conditions réelles. La lumière bleue peut impacter négativement votre rythme circadien, tout comme d’autres longueurs d’onde du spectre lumineux, d’ailleurs. La lumière en général vient faire croire à votre cerveau que le soleil est levé, pour qu’il ne commence pas à produire de la mélatonine (l’hormone du sommeil) quand vous avez besoin d’être éveillé(e).

La fatigue oculaire, par contre, est bien réelle et peut être une conséquence directe d’une exposition prolongée aux écrans. Elle n’a rien à voir avec la lumière bleue et tout à voir avec le simple fait que vous vous épuisez les yeux à ne regarder qu’un écran pendant de longues périodes.

Réduire la lumière bleue

Bien que la lumière bleue ne soit pas nécessairement la méchante ici, la réduire peut vous aider à combattre cette fatigue oculaire. Si vous ne voulez pas investir dans une paire de lunettes contre la lumière bleue, voici quelques astuces pour réduire votre exposition.

Éloigner l’écran

Parfois, la solution est très simple. Des experts ont montré qu’éloigner l’écran de 2,5 cm seulement de votre visage a le même impact qu’installer un filtre anti-lumière bleue sur votre écran. Ceci parce que la plupart de ces filtres n’absorbent qu’environ 15 % de la lumière bleue émise par un écran.

Installer un programme pour filtrer la lumière bleue

Il existe aujourd’hui de nombreux logiciels permettant d’ajuster automatiquement la fréquence des longues d’onde émise par votre écran. F.lux, par exemple, est disponible sur Windows, Mac et Linux et vous permet d’ajuster la luminosité manuellement ou de manière automatique, selon les heures de lever et de coucher du soleil.

Utiliser les filtres intégrés dans l’appareil

Vous n’avez peut-être pas besoin d’installer un logiciel secondaire. La plupart des appareils disposent d’un “mode nuit” qui permet de faire cela sans devoir installer un autre logiciel, et venir ainsi occuper de l’espace de stockage et des ressources. Avec cette fonctionnalité de mode nuit, il est souvent possible de choisir l’intensité du filtre et définir des plages horaires.

Changer d’écran

La lumière bleue et la fatigue oculaire sont des sujets préoccupants aujourd’hui, ce qui poussent les fabricants à créer des écrans émettant très peu de lumière bleue tout en proposant aux clients les fonctionnalités attendues d’un écran. On peut trouver de tels moniteurs chez tous les fabricants, Asus, Samsung, ViewSonic et compagnie.

Faire des pauses fréquemment

La manière la plus simple d’éviter la fatigue oculaire lorsque vous êtes derrière un écran pendant de longues périodes est de faire des pauses fréquentes. La méthode 20-20-20 est une bonne règle à suivre – pour chaque période de 20 minutes derrière un écran, prenez 20 secondes de pause à regarder quelque chose à plus de 6 mètres (20 pieds) de distance -. Et si vous en profitez pour vous lever et aller marcher un peu avant de vous y remettre, c’est encore mieux !