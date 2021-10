Comment réduire définitivement au silence son four à micro-ondes

Les fours à micro-ondes, aussi pratiques puissent-ils être au quotidien, peuvent être horripilants avec tous ces bips. Voici comment vous en débarrasser.

Le four à micro-ondes est un élément essentiel dans une cuisine, celui-ci vous simplifie la vie de bien des manières. Qu’il s’agisse de réchauffer un petit encas, un reste ou même préparer un vrai repas, le four à micro-ondes consomme souvent moins que d’allumer la gazinière ou le four traditionnel. Et celui-ci se met au travail immédiatement, pas besoin d’attendre un éventuel préchauffage.

Malheureusement, le four à micro-ondes a quelque chose de très frustrant : il bipe. Sans cesse. Encore et encore. Il est cependant possible de se débarrasser de ces bips. Voici comment.

L’une des choses les plus importantes à savoir, c’est que tous les fours à micro-ondes sont différents, ou presque. Sur certains modèles, presser 1 va lancer le four avec un timer de 1 minute. Pour d’autres, 1 sera synonyme de 1 seconde et ce sera le 0 deux fois puis Start pour lancer un timer de 1 minute.

Il en va de même quant à la manière de gérer ces bips. Chaque fabricant, chaque modèle fait comme il l’entend. Une fois le compte-à-rebours arrivé à son terme, certains fours bipe jusqu’à ce que vous ouvriez la porte, d’autres ne bipent que quelques fois et cessent. Certains bipent chaque fois que vous appuyez sur une touche. Tout cela est très variable, mais une chose est sûre : les fours à micro-ondes font beaucoup trop de bips. Et la plupart sont très gênants au quotidien, pour ne pas dire autre chose.

Pour les faire cesse, il vous faut d’abord savoir comment la fonction mute de votre four fonctionne. Si tant est qu’il y en ait une. Tous les fours modernes, ou presque, en ont une.

Pour rendre votre four muet, commencez par inspecter les différents boutons. La fonction mute peut être identifiée comme une fonction secondaire d’un bouton. Essayez ces différentes options :

Cherchez un bouton Son. Sérieusement. Il est peut-être là depuis le début, attendant que vous n’appuyez dessus.

Restez appuyé(e) sur 1 ou 0. Certains fabricants confèrent à ces touches des fonctionnalités secondaires cachées.

Restez appuyé(e) sur le bouton Stop ou Annuler. Il est possible qu’une fonctionnalité cachée soit aussi dissimulée derrière ce bouton.

Restez appuyé(e) sur 1, 0, Stop ou Cancel fera soit éteindre les bips soit activer le verrouillage enfant – qui rend inopérant les boutons du panneau de contrôle -.

Si rien de tout cela ne fonctionne, consultez le manuel. Même si vous n’avez pas de bouton Son, qu’il n’y a pas de fonction Mute comme fonction secondaire et que rester appuyé sur les boutons ne fait rien, il est toujours possible que cette fonction existe. C’est peut-être une combinaison de boutons ou dans un sous-menu pas du tout évident à trouver.

Si vous n’avez plus le manuel, n’hésitez pas à le chercher en ligne, que ce soit sur le site du fabricant ou sur Google directement. Une fois le document en votre possession, recherchez – avec Ctrl + F sur Windows ou Command + F sur Mac – les termes “mute”, “sound” ou même “beep”.

Et dans l’éventualité où votre four n’aura absolument aucun moyen de faire cesser ces bips, il vous faudra continuer de vous précipiter pour arriver avant la fin du décompte.