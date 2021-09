Comment redonner la pêche à un smartphone Android vieillissant

Avec le temps, un smartphone Android peut avoir des difficultés à fonctionner normalement de temps à autre. Il existe quelquees opérations à réaliser pour le soulager.

Si votre smartphone Android est souvent à la traîne dans une journée, vous pourriez vous dire qu’il est temps d’en changer. Mais avant d’aller acheter un appareil flambant neuf – et en partant du principe que vous avez déjà essayé le basique redémarrage du téléphone -, il y a certaines opérations à tenter pour réduire voire éliminer ces ralentissements frustrants.

Mettez à jour le logiciel de votre smartphone Android

Les mises à jour introduisent souvent leur lot d’améliorations de performances et de sécurité, ainsi que de correctifs. Toutes ces choses sont importantes et peuvent faire accélérer votre smartphone. Direction les Paramètre > Mise à jour système et tapotez sur Télécharger et installer le cas échéant.

Mettez à jour les applications qui rament

Il peut arriver que vous constatiez des ralentissements avec les applications que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, Facebook et Instagram peuvent tourner au ralenti alors que le reste du téléphone fonctionne normalement. Dans ce cas, ouvrez le Play Store et mettez à jour les applications en question si des mises à jour sont disponibles. Pour ce faire, tapotez sur l’icône de votre profil en haut à droite de l’écran du Play Store, sélectionnez Gérer les applications et l’appareil puis allez dans l’onglet Gérer. Des mises à jour peuvent corriger des problèmes entraînant des ralentissements dans diverses applications Android.

Désactivez les animations

Un smartphone particulièrement vieux peut ne plus être en mesure de gérer les animations de manière fluide. Si c’est le cas, vous pouvez envisager de les désactiver. Pour ce faire, il vous faudra activer d’abord le mode développeur : allez dans Paramètres puis À propos du téléphone. Faites défiler tout en bas et tapotez sept fois sur le Numéro de build. Cela activera le mode développeur sur votre smartphone Android.

Allez ensuite dans Paramètres > Système > Options pour les développeurs et faites défiler jusqu’à la section Tracé. Tapotez ensuite sur Échelle d’animation des fenêtres et sélectionnez Animation désactivée. Faites de même avec Échelle d’animation des transitions et Échelle de durée d’animation.

Votre téléphone n’affichera plus les animations mais devrait tourner plus rapidement.

Limitez les applications qui tournent en arrière-plan

La plupart des smartphones Android gèrent très bien les différentes applications, gelant celles qui sont en arrière-plan pour ne pas qu’elles impactent les performances de votre téléphone. Cela étant dit, si vous constatez des ralentissements, vous devriez envisager de limiter le nombre d’applications qui peuvent fonctionner en arrière-plan. Une fois encore, il faut pour cela activer le mode développeur.

Une fois fait, allez dans Paramètres > Système > Options pour les développeurs et faites défiler jusqu’à la section Applications. Sélectionnez Limite de processus en arrière-plan et choisissez ce qui vous convient le plus. Vous pouvez choisir d’empêcher n’importe quelle application de fonctionner en arrière-plan ou d’en autoriser de 1 à 4 lorsque vous ne les utilisez pas activement.

Bien que cela doive effectivement faire du bien aux performances de votre appareil, cela a aussi un impact négatif sur l’autonomie parce que votre smartphone devrait relancer totalement les applications quand vous les ouvrirez.

Faites de la place sur votre téléphone

Parfois, trop d’applications et/ou de fichiers stockés sur le téléphone peuvent le ralentir. Faire le ménage peut entraîner un gain conséquent de performances. Si votre smartphone rame, vérifiez vos applications installées et supprimez celles que vous n’utilisez plus. Restez appuyé sur l’icône d’une application et sélectionnez Désinstaller pour la supprimer. N’oubliez pas de retirer les liens avec vos différents comptes dans l’application en question avant de la désinstaller.

Si vous avez des difficultés à trouver des applications non utilisées, direction les Paramètres > Stockage > Gérer le stockage. Vous serez alors redirigé(e) vers l’application Fichiers et Google où vous verrez l’option Supprimer les applications inutilisées. Tapotez sur Sélectionner des applications, choisissez celles dont vous n’avez plus besoin et tapotez ensuite sur Désinstaller.

Certaines applications comme Netflix permettent aussi de stocker les fichiers tiers – comme les séries et films que vous téléchargez – directement sur votre carte microSD. Cela libèrera le stockage interne de l’appareil.

Et tant que vous y êtes, prenez un moment pour supprimer le cache des applications.

Rétablissez la configuration d’usine

Si rien de tout cela ne fonctionne, vous pouvez tenter d’effacer toutes les données et rétablir ainsi la configuration d’usine. Cela viendra tout supprimer sur votre smartphone. C’est donc une option à utiliser en dernier recours. Vérifiez si vos sauvegardes Android fonctionnent correctement et faites une sauvegarde avant de profiter pour éviter de perdre des données importantes.

Ensuite, allez dans Paramètres > Système > Options avancées > Effacer toutes les données (rétablir la configuration d’usine), et suivez les instructions à l’écran.