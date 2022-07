Comment redonner facilement un coup de fouet à votre smartphone Android

Pour redonner facilement et rapidement un coup de fouet à votre smartphone Android qui semble se traîner, il y a une opération très simple à réaliser.

Peu importe le navigateur que vous utilisez sur votre smartphone Android, celui-ci accumule des fichiers avec le temps. Si vous ne faites rien, ceux-ci finissent par prendre beaucoup de place sur votre appareil. Et cela vient non seulement ralentir votre navigateur, mais aussi tout votre téléphone. La solution est simple : n’hésitez pas à supprimer régulièrement ces fichiers.

Chaque navigateur a une procédure légèrement différente pour nettoyer le cache et les fichiers temporaires. Ci-dessous, les procédures pour les plus courants :

Chrome

Ouvrez le navigateur, tapotez sur le bouton Menu avec les trois petits points, allez dans “Historique > Effacer les données de navigation”.

De là, assurez-vous que l’option “Période” est placée sur “Toutes les données” et cochez “Cookies et données des sites” et “Images et fichiers en cache”. Tapotez ensuite sur “Effacer les données”.

Samsung Internet

Si vous avez un smartphone Samsung, il y a de fortes hances que vous utilisiez le navigateur maison du géant sud-coréen. Ouvrez-le, tapotez sur le bouton Menu avec les trois petites lignes dans le coin supérieur droit. Allez dans “Paramètres > Données personnelles > Effacer les données de navigation”. Là, choisissez “Cookies et données des sites” et “Images et fichiers en cache”. Tapotez ensuite sur “Effacer les données” et confirmez.

Firefox

Tapotez sur le bouton Menu avec les trois petits points en haut à droite de l’écran, puis allez dans “Historique > Effacer les données de navigation”. Cochez “Cookies” et “Images et fichiers en cache”. Tapotez ensuite sur “Effacer les données”.

Si vous utilisez un navigateur moins courant comme Brave ou Opera, cherchez la section Historique dans les Paramètres et vous trouverez l’option.

Il y a aussi une option plus globale pour effacer le cache de n’importe quelle application, à ne pas utiliser par contre pour une app comme votre gestionnaire de mots de passe ou votre banque dans la mesure où vous pourriez perdre des données importantes. Ouvrez les paramètres de votre smartphone Android puis allez dans Apps & Notifications (ou Aps) > Infos des Apps” et choisissez l’app dont vous voulez effacer le cache. Allez ensuite dans la section “Stockage et Cache” et tapotez sur “Nettoyer le cache”. Les fichiers temporaires seront instantanément supprimés.