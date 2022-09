Comment récupérer un fichier Microsoft Office que vous avez oublié de sauvegarder

Récupérer un fichier Microsoft Office qui n'a pas été sauvegardé est assez facile. Office dispose d'un outil de récupération dédié.

Vous êtes en train de travailler sur une feuille de calcul Excel, à vérifier et revérifier que vos chiffres sont bons, tout se passe bien. Vous êtes une machine, rien ne peut vous empêcher de mener à bien votre tâche et impressionner votre boss. Sauf, peut-être, une coupure de courant qui éteint votre PC avant que n’ayez pu sauvegarder votre fichier. Soit vous recommencez tout, soit vous quittez votre job sans vous retourner.

Si ce n’est effectivement jamais une bonne chose de ne pas sauvegarder son travail, perdre un document comme cela n’est pas la fin du monde. Si vous avez accidentellement fermé un fichier Office sans sauvegarder, vous n’avez pas à craindre de devoir tout recommencer. Il y a un moyen facile de récupérer le fichier, et ce, en utilisant un outil de récupération intégré directement dans l’application Office que vous utilisez.

Lorsque vous travaillez sur un document Word, Excel ou autre, le fichier n’est pas sauvegardé uniquement lorsque vous cliquez sur le bouton “Enregistrer”. L’application en question a les données de votre fichier dans un dossier distinct dans le dossier AppData de votre compte utilisateur. Ce dossier, hors de vue de la plupart des utilisateurs, sauve les données de nombreuses apps Windows pour votre compte utilisateur.

Dans la plupart des cas, un fichier Office non sauvegardé et fermé récemment pourra être retrouvé ici. Il y a deux méthodes pour le retrouver. La première, la plus simple et la plus directe, vous fait aller directement dans le dossier en question qui contient le document perdu. Pour ce faire, ouvrez l’app utilisée, cliquez sur l’onglet Fichier en haut à gauche et choisissez Info. Maintenant, cliquez sur “Gérer le document”, puis “Récupérer les documents non enregistrés”. Là, vous devriez voir le fichier que vous avez fermé sans le sauvegarder. Sélectionnez-le, cliquez sur “Enregistrer sous” pour ne plus le perdre.

Si vous voulez vous la jouer un peu plus “techy”, il y a une méthode quelque peu plus avancée pour obtenir le même résultat. Appuyez sur Windows + R pour ouvrir la fenêtre “Exécuter”. Là, tapez “%appdata%” et exécutez pour ouvrir le dossier qui nous intéresse. De là, allez jusqu’au dossier de votre app (par exemple, le dossier Microsoft puis le dossier Word). Il s’agit du dossier que vous ouvrez directement la première méthode. Vous devriez retrouver votre fichier. Ouvrez-le et sauvegardez-le.