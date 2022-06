Comment réassigner les touches sur n’importe quel clavier

Le comportement du clavier de nos ordinateurs peut être modifié, jusqu'à un certain point, quel que soit l'OS. Voici comment procéder.

Vous ne le savez peut-être pas, mais vous n’êtes pas obligé de vivre avec le comportement par défaut des touches de votre clavier. Si vous voulez qu’elles se comportent différemment, il est possible de personnaliser la chose. Voici comment procéder selon que vous avez une machine sous Windows, sous macOS ou sous Chrome OS.

Windows

L’outil PowerToys de Microsoft est la meilleure option pour ce faire sur Windows et vous pouvez le télécharger ici. PowerToys regroupe plusieurs utilitaires. Nous nous intéressons aujourd’hui au Keyboard Manager.

Si vous sélectionnez “Open Settings”, vous pouvez commencer à modifier le comportement de vos touches. Avec le bouton “Enable Keyboard Manager” activé, cliquez sur “Remap a key”. Spécifiez la touche physique du clavier et la ou les touches que vous voulez actionner, soit en sélectionnant dans la liste, soit en tatant directement sur le clavier.

L’outil prend en charge tout ce qui est possible, de la touche simple aux combinaisons complexes en passant par les touches fonction (Fn). Pour les raccourcis, vous devrez choisir “Remap a shortcut” sur l’écran principal plutôt que “Remap a key”, mais le fonctionnement est le même.

Il y a aussi d’autres alternatives, comme AutoHotKey, un peu plus complexe, mais plus puissant, permettant d’aller jusqu’à lancer des applications ou remplir des formulaires. Il y a aussi WinHotKey, plus ancien, mais qui fonctionne très bien sur les versions récentes de Windows.

macOS

Il y a un utilitaire natif pour ce faire, mais celui-ci ne permet de gérer que les raccourcis, pas les touches simples. Ouvre le menu Apple, puis choisissez Préférences Système et ensuite Clavier et Raccourcis. Vous verrez alors les raccourcis actuellement en place, organisés par catégorie, et vous pouvez les activer ou les désactiver un à un.

Pour en modifier un, cliquez sur la combinaison de touches actuelle puis sur la nouvelle souhaitée. Si vous tentez d’assigner un raccourci déjà défini, vous verrez un avertissement avec un point d’exclamation jaune. Pour annuler les modifications, cliquez sur “Rétablir les réglages par défaut”.

Avec une application tierce, vous pouvez aller plus loin. Remap Keyboard, 6,54 € (une version d’essai gratuit existe), est probablement votre meilleure option. Cliquez sur le + dans le coin inférieur gauche pour créer un nouveau mapping, tapotez sur la touche actuelle puis sur la touche ou le raccourci que vous voulez exécuter.

Pour aller plus loin encore, Alfred – gratuite, mais il faut l’extension Powerpack à 34 £ pour la v4 ou 59 £ pour toutes les mises à jour à vie – est une app de productivité complète permettant notamment la réassignation de touches. Une autre option, Keyboard Maestro, qui va encore plus loin, avec possibilité de lancer des programmes ou des macros – version d’essai gratuit, 43,20 $ TTC sinon -.

Chrome OS

Les claviers sur les machines Chromebook ont déjà des comportements qui leur sont propres, mais vous n’êtes pas obligés de subir la situation. Malheureusement, Chrome OS étant encore relativement jeune, vous devez vous contenter de ce que propose Google dans son OS et vous ne pouvez pas installer d’outils tiers.

Cliquez sur l’horloge dans le coin inférieur droit, puis sur l’icône en forme de roue dentée pour ouvrir les Paramètres de Chrome OS. Choisissez ensuite Appareil puis Clavier. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez définir la vitesse de répétition ou changer la langue du clavier. Les options de réassignation sont listées en haut de l’écran et ce sont les seules options de personnalisation possibles.

Choisissez dans la liste pour réassigner la fonction de la touche. Par exemple, vous pouvez cliquer sur l’entrée correspondant au Launcher et changer pour la touche Verr. Maj, si vous le voulez. Si vous n’aimez pas les comportements de Ctrl et Alt, vous pouvez les changer, ou même les désactiver. Le bouton Assistant peut lui aussi être modifié.

Vous pouvez aussi activer l’option “Considérer les touches de la rangée supérieure comme des touches de fonction” qui, comme son nom l’indique, permet d’activer les fonctions derrières les touches Fn par défaut, plutôt que de devoir utiliser le raccourci.