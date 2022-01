Comment profiter d’un stockage cloud illimité gratuit avec Telegram

TeleDrive, un système de stockage cloud gratuit et illimité qui repose sur le stockage cloud de Telegram.

Le stockage dans le cloud gratuit et illimité est le plus souvent un mythe. Si quelqu’un vous vante un tel service, il y a souvent un certain nombre d’inconvénients, le plus souvent cela concerne le respect de la vie privée. Mais il existe bel et bien un stockage dans le cloud totalement gratuit et illimité et qui est par ailleurs tout à fait légitime, tant qu’il existe tout du moins. Et c’est Telegram qui le propose.

Telegram est un service de messagerie privée très populaire, notamment pour son partage de fichier illimité. Et il s’avère que Telegram offre aussi une API donnant accès aux développeurs à une fonctionnalité de stockage dans le cloud. Et les développeurs de TeleDrive ont utilisé cette API pour créer un service de stockage dans le cloud qui profite de cette API.

Le fonctionnement est très simple : vous vous connectez sur votre compte Telegram, vous le liez à TeleDrive et vous pouvez envoyer tous les fichiers que vous voulez gratuitement. La seule limite est la bande-passante. Il y a une limite quotidienne de 1,5 Go, et une limite de 2 Go à l’envoi et au téléchargement. Ces limites peuvent être supprimées, si vous le souhaitez, en vous acquittant de 10 $ par mois.

TeleDrive pense aussi à votre vie privée : dans la mesure où le service utilise le propre stockage de Telegram, celui-ci est sécurisé par défaut, et le contenu sera aussi disponible dans la section Messages Enregistrés dans votre application Telegram.

Voilà qui semble très sympathique sur le papier. Mais où est le problème ? Nous avons pu tester le service avec divers fichiers et le service tient la route. Il est même possible de lire les fichiers audio et vidéo dans le navigateur. La seule limitation, finalement, c’est que ce service dépend de l’API de Telegram. Si Telegram décide de limiter ou de stopper son API de stockage cloud, ce service disparaîtra. Et si TeleDrive est gratuit, lui aussi a son propre serveur à payer et des coûts inhérents de développement.

À l’heure actuelle, l’ensemble fonctionne via des sponsors et l’équipe a l’intention d’introduire des publicités sur son site – pas sur le tableau de bord, cependant -. Tant que TeleDrive a suffisamment d’argent pour fonctionner, vous pouvez en profiter. Si vous souhaitez utiliser TeleDrive pour envoyer de gros fichiers, nous recommandons de prendre l’offre à 10 $ par mois – ce qui est tout à fait raisonnable comme tarif -.

Par défaut, tous les fichiers envoyés sur TeleDrive sont privés, mais il est possible de les rendre publics et de générer une URL pour que quiconque puisse télécharger le fichier, ou vous pouvez utiliser Telegram et la partager avec un autre utilisateur de la plate-forme si vous connaissez son pseudonyme. Ce n’est en aucun cas un outil de collaboration quelconque, mais au moins avez-vous une fonctionnalité de messagerie pour les fichiers partagés.

Alors, comment utiliser ce service ? Celui-ci peut être parfait pour partager un grand nombre de fichiers assez conséquents ou comme service de sauvegarde secondaire ou tertiaire. N’allez cependant pas en faire votre service de sauvegarde principal dans la mesure où celui-ci peut disparaître du jour au lendemain. Pour cela, mieux vaut miser sur une valeur sûre, comme iCloud, Google One ou OneDrive. Si vous souhaitez en apprendre davantage, rendez-vous sur la page d’aide dédiée.