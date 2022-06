Comment profiter des gestes de souris pour améliorer l’expérience sur le navigateur web

Les gestes de souris peuvent permettre de gagner du temps au quotidien. Il est possible de les utiliser dans votre navigateur web. Voici comment faire.

Vous passez probablement beaucoup de temps sur votre navigateur chaque jour. Tout est bon à prendre pour gagner du temps, et de fait de la productivité, au quotidien. Une astuce permettant de gagner quelques secondes : les gestes de souris. Ceux-ci peuvent remplacer les boutons standard et autres raccourcis pour avancer ou reculer d’une page, fermer un onglet, rafraîchir une page, etc. Pour comprendre comment cela fonctionne, le plus simple est d’essayer.

Opera

Opera est l’un des navigateurs prenant en charge nativement les gestes de souris. Pour en profiter, cliquez sur le bouton “Configuration facile” en haut à droite, puis cliquez sur “Allez vers les paramètres complets du navigateur”. Ensuite, “Avancé” puis “Fonctionnalités”. Là, cliquez sur “Activer les gestes de souris”.

Vous pouvez cliquer sur “En savoir plus” pour connaître les raccourcis disponibles et “Configurer les raccourcis” pour les personnaliser. Pour commencer à utiliser un geste, vous devez rester appuyé sur le bouton droit de la souris : par défaut, vous pouvez alors balayer vers la gauche pour reculer d’une page, vers la droite pour avancer d’une page ou vers le bas pour fermer l’onglet actuel. Un autre geste pratique, le clic droit sur un lien puis un balayage vers le bas avec la souris pour l’ouvrir dans un nouvel onglet.

Vivaldi

Un autre navigateur qui intègre nativement les gestes de souris. Ceux-ci sont rangés dans les Paramètres. Choisissez alors Souris puis activez “Activer les gestes”. Certains gestes sont listés sur l’écran, et comme sur Opera, il faut rester appuyé sur le bouton droit de la souris puis exécuter le geste.

Un clic droit et un balayage vers le bas ouvre un nouvel onglet, par exemple, tandis qu’un clic droit et un balayage vers le haut puis vers la droite fait rouvrir le dernier onglet fermé. Les boutons en bas de la liste vous permettent d’ajouter, supprimer et personnaliser les gestes. Vous pouvez aussi utiliser le slider pour ajuster la sensibilité de la détection du geste. Si vous le voulez, vous pouvez aussi cliquer sur “Restaurer les gestes par défaut” en cas de besoin.

Chrome et Edge

Aussi utiles que puissent être les gestes de souris, aucun de ces deux navigateurs très populaires ne les a adoptés. Il vous faudra donc passer par une extension tierce. Pour Google Chrome, l’une des meilleures options est CrxMouse Chrome Gestures, que vous pouvez utiliser gratuitement. Une fois ajoutée à votre navigateur, vous aurez un petit jeu à faire pour apprendre les nombreux jeux supportés (ou vous pouvez regarder la vidéo de tutoriel).

Cliquez sur le bouton CrxMouse Chrome Gestures dans la barre d’outils pour vous les gestes actifs. Chacun d’entre eux peut être modifié au besoin et l’extension a aussi son lot de paramètres : vous pouvez tout changer, du curseur de la souris à la sensibilité de la détection du geste. Et dans la mesure où Microsoft Edge est bâti sur le moteur Chromium, le même que Google Chrome, vous pouvez utiliser CrxMouse Chrome Gestures sur Edge aussi.

Firefox

Si vous utilisez Mozilla Firefox au quotidien, il vous faut alors l’extension gratuite Gesturefy. Une fois installée, cliquez sur son icône dans la barre d’outils pour voir les gestes disponibles – comme toujours, il faut rester appuyé sur le bouton droit avant de faire le geste -. Cliquez sur un geste en particulier pour voir comment il fonctionne et, en cas de besoin, modifier l’action effectuée. Vous pouvez aussi cliquer sur “Nouveau geste” pour créer le vôtre.

Dans l’onglet Paramètres, vous pouvez configurer un certain nombre d’aspects du fonctionnement de Gesturefy dans Firefox. Vous pouvez, par exemple, changer le bouton qui active le geste, définir une touche de désactivation pour désactiver temporairement les gestes quand vous appuyez dessus. Dans Extras, vous pouvez définir davantage de gestes avec d’autres combinaisons, y compris la molette. Et dans l’onglet Exclusions, vous pouvez décider de désactiver l’extension sur certains sites.

Safari

Les gestes de souris ne sont pas pris en charge nativement par le navigateur d’Apple Safari et vous n’avez malheureusement pas beaucoup d’options du côté des extensions tierces. Mouse Gestures for Safari est gratuite. Une fois installée, ouvrez le menu Safari, choisissez Préférences et Extensions pour modifier la configuration, ajuster la sensibilité de détection et définir comment les gestes sont affichés à l’écran.

Il y a de nombreux outils similaires pour tout macOS, y compris Safari, plutôt que de se restreindre au navigateur : Mouse Gestures, MacGesture et xGestures (inspiré par la prise en charge des gestes de souris dans Opera). Ces options sont peut-être meilleures que l’extension Mouse Gestures for Safari. Ou peut-être cela vous décidera-t-il à passer à un navigateur qui les prend en charge.