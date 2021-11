Comment profiter de Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint) gratuitement

Saviez-vous qu'il est possible de profiter des applications de Microsoft Office 365 gratuitement ? Il y a quelques inconvénients, évidemment, mais c'est possible. Voici comment.

Que ce soit pour le travail ou pour une utilisation purement personnelle, vous aurez probablement besoin, un jour ou l’autre, d’accéder à un document Microsoft Word, une présentation PowerPoint ou un autre outil proposé par Microsoft 365. Le service, connu auparavant sous le nom Office 365, offre davantage de fonctionnalités que les logiciels de bureautique conventionnels, mais est assez coûteux. Si vous ne voulez pas dépenser votre argent pour Microsoft 365, pas de panique. Voici comment en profiter gratuitement.

La suite de Microsoft – qui comporte Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive et SharePoint – coûte normalement 150 $ pour une installation unique (comme Office 365), ou entre 70 et 100 $ par an si l’on passe par l’abonnement (Microsoft 365). Microsoft propose aussi une nouvelle version totalement indépendante de Microsoft Office pour Windows et Mac – sans abonnement – depuis le lancement de Windows 11.

Voici les versions d’Office 365, Microsoft 365 et leurs applications que vous pouvez trouver en ligne et gratuitement à l’heure actuelle.

Comment obtenir Microsoft Office 365 gratuitement si vous êtes étudiant ou enseignant

Si vous êtes étudiant ou enseignant, avec une adresse email éducative, vous avez probablement droit à Office 365 gratuitement. Cela comprend Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams et certains outils dédiés à l’éducation.

Tout ce que vous avez à faire c’est de saisir votre adresse email éducative sur cette page. Dans la plupart des cas, vous aurez accès automatiquement via un processus de vérification automatisé. Il se peut que votre établissement ait besoin d’être vérifié. Dans ce cas, cela peut prendre jusqu’à un mois.

Comment obtenir Microsoft Office gratuitement pour tous les autres

Tout le monde peut tester Microsoft 365 gratuitement pendant un mois. Cela étant dit, il faut pour cela saisir ses informations de carte bancaire et si vous n’annulez pas avant la fin du mois, vous serez débité de 100 $ pour l’abonnement annuel à Microsoft 365 Famille (baptisé précédemment Office 365 Home).

La bonne nouvelle, c’est que, si vous n’avez pas besoin de toute la suite Microsoft 365, vous pouvez accéder à certaines applications gratuitement – y compris Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Calendar et Skype -. Voici comment procéder.

Allez sur Office.com. Authentifiez-vous avec votre compte Microsoft (créez-en un le cas échéant). Si vous avez déjà un compte Windows, Skype ou Xbox Live, vous avez un compte Microsoft actif. Sélectionnez l’application que vous souhaitez utiliser et enregistrez votre travail dans le cloud avec OneDrive.

Quels sont les inconvénients de la version gratuite ?

Si l’on peut avoir ces applications gratuitement, pourquoi alors s’embêter à payer Microsoft 365 ? La raison est simple : les fonctionnalités sont limitées. Celles-ci ne sont accessibles que via le navigateur, et uniquement si vous êtes connecté(e). Il y a aussi certaines fonctionnalités qui restent réservées aux versions complètes de Microsoft 365.

Il y a cependant un grand nombre d’avantages, y compris la possibilité de partager des liens, de collaborer en temps réel, comme avec les outils de Google G Suite. Si vous n’avez besoin que des fonctions basiques de ces applications, la version gratuite devrait vous convenir.