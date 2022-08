Comment profiter de l’assistant vocal Siri sur Android

L'assistant vocal d'Apple, Siri, est très complet et très efficace. Peut-on l'utiliser sur un appareil Android ? Si oui, comment ? On vous dit tout dans cet article.

Les assistants numériques vocaux sont aujourd’hui très répandus, les plus connus, et les plus aboutis, étant sans conteste Google Assistant et la solution d’Apple, Siri. Ceci étant dit, il est possible que vous ayez chez vous des appareils de l’écosystème de la firme de Mountain View et d’autres de la firme de Cupertino. Dès lors, on pourrait être tenté d’utiliser l’assistant vocal de l’un sur un smartphone de l’autre, ou inversement. Est-il possible, par exemple, d’utiliser Siri sur un appareil sous Android ?

Présentation de Siri

Siri a été introduit pour la toute première fois dans l’iPhone 4s. Rapidement, il est devenu l’un des assistants les plus célèbres du marché. À tel point que certains utilisateurs, notamment ceux qui ont déjà l’habitude de Siri sur un iPhone, iPad, Mac ou autre, cherchent à l’utiliser sur leur appareil Android. L’idée n’est pas saugrenue dans la mesure où nombre de services de la marque à la pomme sont déjà accessibles sur Android.

Peut-on utiliser Siri sur un appareil Android ?

Siri étant l’assistant vocal d’Apple, il est pensé et conçu pour les appareils de la marque à la pomme. De fait, Siri n’est pas compatible avec les autres systèmes d’exploitation. Et la firme de Cupertino n’a pas l’intention de le rendre compatible. Autrement dit, il est impossible d’utiliser Siri sur un appareil Android.

Pour autant, les utilisateurs Android qui veulent un assistant vocal ont une solution parfaite : Google Assistant. Tout appareil fonctionnant sous Android 7.0 ou plus récent est compatible avec Google Assistant. Ce dernier est tout aussi abouti que Siri, peut-être même plus, et est pensé et conçu pour les appareils Android.

Impossible donc de profiter de Siri sur Android, mais vous avez Google Assistant !

Il y a plusieurs manières d’activer Google Assistant, et de le désactiver d’ailleurs. Les plus populaires sont l’utilisation de la voix, avec la commande réputée “OK Google”. Il faut pour cela avoir activé la reconnaissance vocale. Cela se fait via les Paramètres > Voix > Reconnaissance vocale, puis en activant l’option “Dites ‘OK Google’ à tout moment”. Autre méthode très utilisée : en maintenant enfoncé le bouton circulaire central.

Vous pouvez aussi télécharger et installer l’application dédiée Google Assistant depuis le Google Play Store. Celui-ci apparaîtra alors comme n’importe quelle application, avec son icône. En cliquant dessus, vous ouvrirez l’assistant, et pourrez notamment accéder au paramétrage du service.

Comme dit plus haut, Siri est intégré nativement sur les systèmes d’exploitation de la marque à la pomme depuis quelques années maintenant. Il est aussi, normalement, activé par défaut. Et cette activation sur iPhone ou iPad se fait de manière très similaire à celle de Google Assistant sur Android.

Il suffit ainsi de dire “Hey Siri”, si l’activation par voix est activée dans Réglages > Siri, ou en maintenant le bouton principal rond de votre appareil enfoncé.