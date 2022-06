Comment personnaliser la barre de status Android

Des apps pour personnaliser la barre d'état d'Android, le Google Play Store en propose quelques-unes. Voici les plus complètes et les plus efficaces.

L’une des raisons qui peut pousser à choisir Android plutôt qu’iOS, ce sont les options de configuration et de personnalisation existantes sur le système d’exploitation mobile de Google. Avec les bonnes applications, ces options peuvent tout changer, y compris la barre d’état que l’on retrouve en haut de l’écran.

Des apps pour personnaliser la barre d’état d’Android

Dans ce guide, un petit état des lieux des meilleures applications pour ce faire, et ce que vous pouvez faire précisément. Il est possible de faire de la barre d’état un contrôle du volume, changer son apparence, le style des icônes et même d’y mettre un gradient de couleurs ou une image.

Ces apps ont besoin de permissions spécifiques, notamment pour pouvoir être affichées par-dessus d’autres, mais en lisant ces lignes, vous saurez tout ce qu’il y a à faire et comment le faire.

Super Status Bar

Super Status Bar, gratuit, ou 2 $ pour supprimer les publicités et profiter de toutes les options, est l’une des plus complètes. Sa fonctionnalité phare est probablement celle qui permet de montrer les notifications directement dans la barre d’état, apparaissant et disparaissant sans cette grande fenêtre qui prend de la place sur l’écran. Depuis l’écran d’accueil, tapotez sur “Ticker Text”, activez les boutons pour “Status Bar Ticker Text” et “Disable heads up notifications”. Vous pouvez même personnaliser le style.

Vous pouvez aussi faire de la barre d’état un bouton pour le contrôle de la luminosité et du volume. Dans “Main slider” sur l’écran d’accueil de l’app, vous verrez les différents paramètres qui peuvent être contrôlés en venant balayer directement sur la barre d’état. Ceux-ci peuvent même s’ajuster automatiquement selon ce qui se passe sur votre téléphone – quand une alarme sonne, par exemple, la barre d’état permet de contrôler le son -.

Il y a de nombreux autres éléments de personnalisation. Vous pouvez modifier le style des icônes en allant de “Status Bar” depuis l’écran d’accueil. Couleur, ordre des items, hauteur de la barre, aspect des icônes, vous pouvez tout faire, ou presque.

Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds

Il y a aussi l’app Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds, capable d’effets assez impressionnants. Jusqu’à inclure une image dans la barre d’état. Depuis l’écran d’accueil de l’app, choisissez “Original” pour commencer votre personnalisation. Vous pouvez sélectionner une couleur depuis une palette ou choisir un gradient ou une image parmi celles proposées. Et vous seriez surpris de constater de tout ce que cela change.

Sur l’écran principal, choisissez “Your Picture” pour sélectionner vos propres images ou “Premium” pour accéder à des options plus avancées. Vous pouvez utiliser Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds gratuitement, mais vous pouvez aussi débourser les 4 $ demandés pour supprimer les publicités dans l’app et accéder à tous les choix possibles.

PowerLine : Status Bar Meters

Enfin, nous avons PowerLine: Status Bar Meters, gratuite pour un ou deux indicateurs et 2 $ pour la version pro qui en permet davantage. Cela vous permet de réaliser quelque chose d’assez intéressant, à savoir accéder à un nombre de barres de progression en temps réel tout en haut de l’écran. Vous pouvez avoir le niveau de batterie, le CPU, l’utilisation mémoire, le signal cellulaire et Wi-Fi et l’usage du téléphone.

Tout est très personnalisable avec les outils dans l’application. Tapotez sur le bouton + dans le coin inférieur droit pour ajouter de nouveaux indicateurs, et ensuite les indicateurs en question. Tout, depuis la couleur et l’épaisseur des lignes jusqu’à l’alignement et la largeur de la barre d’indicateur peut être adaptés. Pour un rendu parfait pour vous. Les barres peuvent même être placées en bas de l’écran plutôt qu’en haut.

Il y a certains indicateurs très sympa, comme celui qui montre la progression dans la journée ou la semaine ou encore celui qui agit comme un baromètre. L’app s’intègre aussi très bien avec Tasker, pour encore davantage de possibilités. L’ensemble est très facile à utiliser et vous trouverez un indicateur ou deux qui vous seront utiles au quotidien.