Comment ouvrir plusieurs applications en même temps sur Windows 10

Sur Windows, il est possible d'ouvrir plusieurs applications en même temps grâce à un simple fichier. Voici comment procéder.

Nous avons tous un certain nombre d’applications et d’outils que nous utilisons régulièrement pour travailler. Par exemple, j’ai souvent mon éditeur de code, plusieurs navigateurs web et un outil de touche d’image d’ouverts sur Windows. Ce sont toujours les mêmes applications que j’ouvre au quotidien pour le travail. Il est évidemment possible de lancer ces apps les unes après les autres lorsque je me mets à travailler, mais… serait-il possible de le faire plus facilement ? En un seul clic ou presque ?

Si cette idée vous intéresse, sachez que ce n’est pas très difficile à mettre en œuvre. Tout ce qu’il faut faire, c’est créer un fichier .bat qu’il suffit d’exécuter pour ouvrir tous les programmes dont vous avez besoin. Voici comment procéder.

Étape 1 – Localisez les fichiers à exécuter

Cliquez sur la touche Windows et cherchez le programme que vous voulez lancer. Faites un clic droit dessus, puis Plus puis “Ouvrir la localisation du fichier”. Clic droit sur le fichier dans l’explorateur de fichier et sélectionnez Propriétés. Sous l’onglet Raccourci, cherchez Cible et copiez le texte. Cliquez sur OK.

Étape 2 – Fichier .bat

Ouvrez Notepad puis en première ligne, tapez “@echo off” (sans les guillemets). Ligne suivante, tapez “cd” (sans les guillemets et collez le texte copié précédemment. Faites passer la dernière partie, avec le .exe à la ligne suivante et ajouter “start ” (sans les guillemets) devant. Répétez ces étapes pour toutes les applications que vous voulez lancer en même temps. Appuyez sur Entrée pour créer un saut de ligne et tapez “exit” (sans les guillemets). Le résultat devrait ressembler à quelque chose comme ci-dessus. Une fois toutes les applications ajoutées, allez dans Fichier > Enregistrer. Sous “Enregistrer en tant que”, sélectionnez “Tous les fichiers”, choisissez un nom pour le fichier et ajoutez l’extension “.bat” puis cliquez sur Enregistrer.

Désormais, pour ouvrir toutes ces applications en même temps, il suffit de double-cliquer sur le fichier .bat.