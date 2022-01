Comment offrir des cadeaux secrets sur un compte Amazon Prime partagé

Comment configurer Amazon Household pour votre compte Prime ? C'est essentiel si vous souhaitez faire des cadeaux sans ruiner l'effet de surprise.

Il est toujours tentant de regarder les commandes Amazon qui passent sur votre compte pour voir ce que celles et ceux avec qui vous avez partagé votre compte achètent. Mais lorsque vous partagez votre compte Amazon Prime avec d’autres membres de votre foyer, il devient difficile de faire des cadeaux en gardant la surprise. Cela étant dit, il est possible de faire des cadeaux en préservant justement la surprise, et ce, même si vous avez un même compte.

Il faut d’abord vous assurer que vous avez bien configuré votre Foyer Amazon (Amazon Househould). Ce faisant, vous activerez un certain nombre d’avantages pour celles et ceux qui partagent votre compte. Un foyer peut comprendre un autre adulte, et jusqu’à quatre adolescents et quatre enfants. Chaque personne aura son propre profil et les adultes peuvent garder leur historique d’achats caché aux autres membres de la famille. Voici ce que vous devez savoir pour acheter des cadeaux sur Amazon sans ruiner la surprise.

Comment configurer Amazon Household pour votre compte Prime

Dans la mesure où l’abonnement Prime peut être partagé avec celles et ceux qui vivent dans votre maison, il est recommandé de configurer le compte Amazon Househould pour que tout le monde ait un accès personnel. À noter, lorsque vous partagez votre compte avec un autre adulte, ils auront accès à vos méthodes de paiement. Voici comment configurer le service :

Rendez-vous sur le site dédié Amazon Household et identifiez-vous. Dans la section Créer, sélectionnez Ajouter un adulte, Ajouter un adolescent (13-17 ans) ou Ajouter un enfant (12 ans et moins). Pour les adultes, vous pouvez saisir le nom et l’adresse email de la personne que vous ajoutez et il faut cliquer sur Continuer. La personne en question aura 14 jours pour accepter l’invitation. Ou vous pouvez choisir “S’inscrire ensemble sur cet appareil” et entrer les différents détails demandés.

Pour les adolescents, suivez les instructions à l’écran, cela passe par saisir le nom et la date de naissance de votre ado. Cliquez ensuite sur Continuer. Une fois qu’il ou elle a accepté l’invitation, il pourra créer un compte et vous pourrez sélectionner la méthode de paiement qu’il peut utiliser.

Pour les enfants, saisissez leur prénom, leur date de naissance et sélectionnez une icône. Cliquez sur Ajouter un enfant. Les enfants ne peuvent pas acheter sur Amazon, mais cela aide les parents à contrôler leurs appareils Amazon.

Quels avantages ont les autres utilisateurs ?

Mis à part la livraison Prime, lorsque vous partagez votre abonnement Prime avec un autre adulte, vous pouvez aussi leur donner accès à vos contenus numériques. Cela inclut Prime Video, Amazon Music, Twitch Prime, ebooks, livres audio, applications et jeux.

Vous pouvez donner aux adolescents accès à la majorité de votre contenu numérique comme Prime Video. Cela étant dit, lorsqu’ils tentent d’acheter sur Amazon, l’un des adultes devra approuver l’achat.

Vous pouvez aussi donner accès à vos enfants à votre contenu numérique et définir un contrôle parental sur leur compte.

Comment supprimer quelqu’un de son compte Prime

Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez retirer un adulte ou un adolescent de votre compte Amazon Prime, vous pouvez le faire très facilement :

Allez sur la page Amazon Household et identifiez-vous. Si vous voulez retirer un adulte, sélectionner Supprimer sous son avatar. Une fois supprimé, il n’aura plus accès au moindre avantage de votre compte Prime ni à votre contenu. Attention, il ne pourra pas non plus revenir sur un autre Amazon Household avant 180 jours.

Si vous voulez retirer un adolescent, sélectionnez “Modifier le profil” pour cette personne puis “Supprimer du foyer”. Si vous avez supprimé l’ado parce qu’il a eu 18 ans, son compte doit être converti en un compte Amazon standard. Cela étant dit, il n’aura pas accès à vos avantages Prime ni accès à vos méthodes de paiement.