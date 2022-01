Comment nettoyer le cache et les cookies de votre navigateur sur Android

Si vous cherchez à nettoyer le cache, les cookies et autres données de votre navigateur web sur votre smartphone Android, suivez le guide.

Vous utilisez très certainement votre smartphone Android au quotidien pour naviguer sur le web. Résultat de l’opération, l’appareil finit par être rempli de données accumulées durant vos sessions de surf. Ces données ont plusieurs fonctions, les principales pouvant être classifiées comme cache et cookies. Cela permet d’améliorer la vitesse à laquelle le navigateur charge les pages en stockant divers éléments sur les sites que vous visitez souvent ainsi que certaines de vos préférences, comme vous laisser connecté sur les sites.

Cela étant dit, les cookies peuvent aussi servir aux sites pour vous traquer, le plus souvent pour vous proposer des publicités personnalisées. De plus, plus le cache de votre navigateur est important, plus il y a de risque qu’il soit corrompu, avec des données de sites que vous ne visitez plus et certains cookies de tracking.

De fait, il ne fait pas de mal de venir effacer ces données de temps à autre pour garder votre navigateur propre, qu’il tourne de manière optimale et, idéalement, qu’il stocke le moins de cookies trackers possible.

Sur Android, la procédure d’effacement du cache et des cookies peut varier selon le téléphone et le navigateur que vous utilisez. Ci-dessous, les procédures à suivre pour Google Chrome, Samsung Internet et Mozilla Firefox.

Google Chrome

Vous pouvez supprimer les cookies et le cache de Google Chrome en tapotant sur le bouton Plus dans le coin supérieur droit du navigateur, avec l’icône aux trois petits points à la verticale, puis en tapotant sur Historique et Effacer les données de navigation. Vous pouvez aussi y accéder depuis le menu des Paramètres de Chrome, “Confidentialié et Sécurité” puis “Effacer les données de navigation”.

Chrome offre aussi des paramètres Basique et Avancé pour nettoyer votre historique de navigation, cookies et données de sites et Images et fichiers en cache. Vous pouvez définir une période de date pour sélectionner ce que vous voulez effacer, les dernières 24 heures ou jusqu’au 4 dernières semaines. En tapotant sur Avancé, vous pourrez aussi supprimer les Mots de passe enregistrés, Données de saisie automatique et Paramètres de site. Après avoir sélectionné ce que vous voulez supprimer, tapotez sur le bouton “Effacer les données” et tout sera effacé sans confirmation. Faites donc bien attention.

Samsung Internet

Contrairement à Google Chrome, pour supprimer le cache et les cookies sur Samsung Internet, il faut aller dans les paramètres du téléphone et non dans le navigateur directement.

Une fois les paramètres ouverts, tapotez sur Applications puis allez jusqu’à Samsung Internet, tapotez sur cette ligne puis sur Stockage.

En bas de Stockage, vous avez des options pour Nettoyer le cache et Nettoyer les données. Tapoter sur Nettoyer le cache effacera immédiatement le cache, mais Nettoyer les données fera apparaître une fenêtre d’avertissement, toutes les données de l’application seront effacées de manière permanente, y compris les fichiers, paramètres, comptes et bases de données. Cette alternative pour le moins violente aura au moins le mérite de vous faire repartir comme aux tout début avec Samsung Internet.

Mozilla Firefox

Comme avec Google Chrome, vous pouvez nettoyer les cookies et le cache depuis l’application Firefox directement. Pour ce faire, tapotez sur le bouton Plus à droite de la barre d’adresse, là encore, symbolisé par l’icône avec les trois petits points à la verticale. Tapotez ensuite sur Paramètres et faites défiler jusqu’à Supprimer les données de navigation.

Sur les trois navigateurs présentés ici, c’est Firefox qui vous donne le plus d’options dans le menu Supprimer les données de navigation, permettant de supprimer les Onglets existants, l’historique de navigation et les données des sites, les Permissions des sites et même votre dossier de Téléchargements ainsi que les Cookies et les Images et fichiers en cache.

Bien qu’il ne soit pas possible de choisir une période de dates comme sur Chrome, il est possible d’être plus spécifique concernant le type de données que vous voulez supprimer, contrairement à Samsung qui ne permet que de tout faire disparaître.

Et Firefox propose une option supplémentaire pour celles et ceux qui ne veulent pas conserver leurs données une fois l’application. Dans les Paramètres, on trouve l’option “Supprimer les données de navigation à la fermeture”, ce qui vient dire à Firefox d’effacer toutes les données chaque fois que vous quittez l’application. C’est pratique si vous voulez garder votre navigateur propre et, par exemple, évitez que votre historique de navigation ne tombe entre de mauvaises mains.