Comment nettoyer le cache de votre navigateur sur iPhone

Nettoyez le cache du navigateur web sur l'iPhone peut permettre de lui redonner une nouvelle jeunesse, en libérant de l'espace et en le rendant plus rapide. Voici comment procéder.

Si votre iPhone vous semble plus lent qu’à l’accoutumée, ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas non plus une raison pour acheter la toute dernière version. Il suffit peut-être de nettoyer le cache. Une opération qui ne prend que quelques secondes et qui peut redonner un joli coup de fouet à votre iPhone. Cela permet aussi de faire de la place sur le système de stockage.

Quand on visite un site web, le téléphone télécharge un certain nombre d’éléments comme des images et d’autres données. Pour que ce soit plus facile à récupérer par la suite, la plupart des navigateurs stockent certains de ces éléments dans le cache. Pratique. Mais cela a l’inconvénient que, avec le temps, le cache grossit et les éléments stockés ne correspondent plus nécessairement à ce qu’il y a sur le site. Résultat de l’opération, des vitesses de chargement en berne. Nettoyer le cache peut aider. Attention cependant, cela vous déconnectera des sites sur lesquels vous étiez connecté(e).

Nettoyer le cache de Safari sur iPhone

Safari est le navigateur par défaut sur iPhone. Depuis iOS 11, nettoyer le cache affecte tous les appareils liés à votre compte iCloud. Résultat de l’opération, tous les caches de ces appareils seront nettoyés.

Ouvrez l’application Réglages sur l’iPhone, sélectionnez Safari dans la liste des applications. Faites défiler jusqu’à “Effacer historique, données de site”. Confirmez la sélection et le tour est joué.

Nettoyer le cache de Chrome sur iPhone

Ouvrez Chrome et tapotez sur l’icône avec les trois petits points en haut à droite pour ouvrir davantage d’options. Faites défiler et sélectionnez Paramètres puis Vie privée. Sélectionnez “Effacer les données de navigation”. Renseignez la période de temps voulue, assurez-vous de cocher “Cookies/données site” ainsi que “Images et fichiers en cache”, puis tapotez sur “Effacer les données” en bas de l’écran.

Nettoyer le cache de Firefox sur iPhone

Tapotez sur l’icône en forme de hamburger en haut à droite puis sélectionnez Vie privée. Sélectionnez Paramètres en bas de ce menu puis “Gestion des données”. Vous pouvez sélectionner “Données des sites” pour effacer les données pour des sites en particulier ou “Effacer toutes les données de sites” pour supprimer toutes les données de sites.

FAQ

Que se passe-t-il quand on nettoie le cache ?

Nettoyer le cache supprime les données des sites stockées localement sur le téléphone pour éviter de devoir les retélécharger à chaque visite. Les données dans le cache s’accumulent avec le temps et finissent par ralentir la machine. Nettoyer le cache permet d’offrir une nouvelle jeunesse au navigateur, de corriger certaines erreurs au lancement de certains sites et d’accélérer votre navigation. Ce faisant, vous serez déconnecté(e) des sites.

À quelle fréquence puis-je nettoyer le cache ?

La plupart des gens n’ont pas besoin de nettoyer le cache plus d’une fois chaque mois ou tous les deux mois. C’est en effet souvent à ce moment que la quantité de cache est suffisamment importante pour se faire ressentir. Si vous visitez beaucoup de sites, vous pouvez le faire plus régulièrement.