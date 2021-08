Comment nettoyer correctement son enceinte connectée

Les enceintes connectées sont aujourd'hui présentes dans de nombreux foyers. Et ces appareils doivent être nettoyés de temps à autre. Mais comment procéder ? Suivez le guide.

Si vous avez une enceinte connectée à la maison, celle-ci est probablement placée dans un endroit central du foyer. Il est en effet conseillé de les placer au centre de la maison, dans des pièces comme le salon ou la cuisine. Mais cela rend ces appareils très vulnérables aux taches, aux microbes et aux saletés en général.

Avec le Covid-19 qui continue de causer des ravages, vous pourriez très logiquement avoir envie de désinfecter régulièrement tout ce que touchent les membres de votre famille, y compris donc vos enceintes connectées.

Qu’il s’agisse d’une trace de crayon ou une tache de sauce bolognaise, les enceintes connectées restent sans défense face aux saletés. Que faut-il donc faire pour les nettoyer ? Comment procéder ? Voici les différentes options disponibles pour nettoyer vos appareils Google Nest, Amazon Echo et Apple HomePod.

Google Nest

Les enceintes connectées Google Nest sont très réussies et le son de la Google Home Max est très bon. Ceci étant dit, les matériaux de couverture ne sont pas les plus simples à nettoyer. Google explique que ses enceintes ne doivent pas être lavées, n’allez donc pas les mettre sous le robinet ou les asperger de liquide. L’équipe du géant américain déconseille par ailleurs d’utiliser un chiffon humide ou un quelconque produit de nettoyage liquide ou en spray, cela pouvant entraîner des pertes de performances.

Comment faire alors ? Google suggère d’éliminer la poussière et autres saletés avec un chiffon sec. Aucune source d’humidité ne doit s’approcher de ces produits. Ce qui est finalement assez logique mais plutôt difficile à respecter. Si vous souhaitez tout de même allez contre les indications de Google, un chiffon très légèrement humide vous aidera à faire disparaître une saleté ou une tache dans le cas où un chiffon sec ne suffit pas.

Amazon Echo

Des appareils comme les Amazon Echo Dot sont faits entièrement en plastique, sans aucun tissu qui peut poser problème. Les derniers modèles, par contre, ont un revêtement en tissu. Vous pouvez y passer un chiffon doux et sec pour éliminer la poussière ou la crasse. C’est d’ailleurs la seule règle, finalement. Il faut s’assurer de ne pas endommager l’enceinte.

Amazon recommande par ailleurs de nettoyer l’extérieur des appareils Echo avec un sèche-cheveux, à la vitesse la plus faible et la température la plus basse. Cela devrait permettre de retirer la poussière en surface dans les coutures et boutons. Là encore, la moindre humidité n’est pas recommandée.

Apple HomePod et HomePod Mini

Pour Apple, la solution recommandée est facilement accessible sur la page d’aide de l’Apple HomePod. Les HomePod et HomePod Mini sont tous deux décorés d’un matériau que la firme de Cupertino décrit comme un “tissu en mailles lâches sans couture”. Voici le conseil que donne Apple aux possesseurs de HomePod pour nettoyer leur appareil :

Avec une lingette d’alcool isopropylique à 70 %, d’éthanol à 75 % ou similaire, frottez légèrement la surface supérieure de votre HomePod. N’utilisez pas la lingette sur le tissu de votre HomePod. N’utilisez pas de produits contenant de l’eau de Javel ou de l’eau oxygénée. Évitez d’apporter de l’humidité dans les ouvertures et ne plongez pas votre HomePod dans un quelconque agent nettoyant. Nettoyez-le avec un tissu sec. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le HomePod avec un tissu légèrement humide. N’utilisez pas de nettoyant à vitre, de nettoyant maison, d’air comprimé, d’aérosol, de solvants, d’ammoniaque ou de produit abrasif pour nettoyer votre HomePod.

Apple précise aussi de garder le HomePod éloigné de toute source d’eau qui pourrait l’exposer aux gouttes ou éclaboussures. C’est un bon conseil pour n’importe quelle enceinte connectée.

Ces trois marques d’enceintes connectées préfèrent donc être nettoyées à sec, ceci pour décourager les gens de prendre un tissu trempé. Ceci étant dit, un tissu sec pourrait ne pas suffire pour éliminer les saletés. Autrement dit, si vous n’arrivez pas à retirer une tache à sec et que vous êtes conscient(e) des risques, vous pouvez essayer avec un chiffon très légèrement humide. Il faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs fois mais cela vaut mieux que de détruire votre enceinte avec un produit liquide ou en apportant trop d’eau d’un seul coup.