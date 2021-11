Comment nettoyer (correctement) ses écouteurs true wireless

Nos écouteurs sont de vrais nids à saletés. Cela peut venir détériorer l'appareil et même causer des infections dans vos oreilles. Voici comment les nettoyer correctement et en toute sécurité.

Quand avez-vous nettoyé vos écouteurs pour la dernière fois ? Il ne faut pas longtemps pour que ceux-ci soient sales, plein de cérumen et ou de poussières. C’est sale, évidemment, et cela peut avoir un impact direct sur la qualité du son que vous entendez. Sans parler du fait que des écouteurs sales peuvent causer des infections. Autrement dit, si vous ne les avez pas nettoyés depuis longtemps, il est temps de le faire.

Mais attention, procéder de la mauvaise manière peut endommager vos écouteurs, même si ceux-ci sont résistants à l’eau. Par exemple, il vous faut faire très attention lorsque vous nettoyez les petites grilles pour le haut-parleur et le ou les microphones.

Avant que vous ne commenciez, assurez-vous qu’ils sont éteints et déconnectez des appareils sur lesquels ils pourraient être appariés.

Ne pas nettoyer ses écouteurs peut causer des infections

Nos oreilles produisent naturellement de la cire, du cérumen de son nom scientifique, pour se protéger. Lorsque nous utilisons souvent des écouteurs, cette cire vient s’y accrocher, offrant un terrain de jeu parfait pour les bactéries. Et venir mettre ces écouteurs régulièrement dans nos oreilles sans les désinfecter peut transférer ces bactéries dans le canal auditif, ce qui peut causer des infections.

Comment nettoyer ses écouteurs avec embouts en silicone amovibles

Si vous avez des écouteurs avec des embouts en silicone amovibles, vous avez de la chance, ceux-ci sont plus faciles à nettoyer. L’embout en silicone aider à protéger le haut-parleur de la cire et autres petits débris. Ils sont faciles à retirer et à nettoyer.

Pour ce faire, retirez-les simplement et plongez-les dans de l’eau chaude savonneuse pendant 30 minutes. S’ils sont vraiment sales, vous pouvez frotter un peu. Utilisez ensuite un tissu sec ou un coton-tige pour supprimer les éventuelles saletés restantes et laissez les embouts sécher complètement.

Si vous avez des écouteurs sans embouts en silicone, vous pouvez en acheter sur Amazon, selon vos écouteurs. Une protection supplémentaire et un vrai confort pour vos oreilles.

Les meilleures techniques de nettoyage pour les écouteurs

Apple propose plusieurs solutions pour nettoyer correctement ses AirPods. L’une d’entre elles emploie un désinfectant ou une lingette alcoolisée pour nettoyer les surfaces extérieures – à ne pas utiliser sur la grille du haut-parleur -. Si vous utilisez un liquide pour nettoyer, faites-les sécher totalement avant de les réutiliser.

Pour les grilles des microphones et haut-parleurs, utilisez un coton-tige et/ou une brosse-à-dents à poils doux pour frotter doucement. N’appuyez pas trop, vous ne voudriez enfoncer davantage la cire, elle serait alors impossible à retirer.

Vous pouvez aussi utiliser de la Patafix ou du scotch. Appliquez simplement le produit sur la grille et retirez-le. La saleté devrait y être fixée.

L’étui de recharge aussi peut être nettoyé

Si vous avez des écouteurs sans fil, ceux-ci ont très souvent un étui de recharge. Et dans la mesure où il s’agit là finalement de la maison des écouteurs, celle-ci doit être propre aussi.

Pour la nettoyer, utilisez un tissu doux, sec et sans peluche pour retirer la poussière. Si besoin, vous pouvez l’humidifier légèrement avec de l’eau ou de l’alcool, mais n’approchez pas les liquides des ports de recharge.

À ne pas faire

Certains modèles d’écouteurs sont résistants à l’eau, voire totalement étanches. C’est pourtant tout de même une mauvaise idée de les plonger dans l’eau pour les nettoyer. Les écouteurs sont le plus souvent conçus pour n’être submergés qu’environ 30 minutes. Si vous les oubliez, par exemple, vous pouvez en racheter une paire. Mieux vaut ne pas prendre de risque et utiliser un simple tissu humide en microfibre ou un coton-tige pour enlever la poussière.

Mieux vaut ne pas utiliser non plus d’objet pointu, comme une épingle à nourrice, pour nettoyer les grilles du haut-parleur ou du microphone. Vous pourriez crever le haut-parleur. Utilisez plutôt une brosse à poils souples ou un cure-dent en bois pour retirer les petites saletés.