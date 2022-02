Comment ne plus s’abîmer les yeux à lire du texte trop petit sur iPhone, iPad ou Mac

Apple a intégré dans iOS 15 un outil Zoom très complet permettant d'agrandir l'écran, parfait pour reposer vos yeux au quotidien. Voici comment l'utiliser.

Avec la généralisation du travail à distance ou hybride à cause de la pandémie de Covid-19, nous passons probablement encore davantage de temps devant les écrans. Et si nous cherchons volontiers à lutter contre la lumière bleue émise par ces écrans, la fatigue oculaire passe par un certain nombre de facteurs, y compris la taille des caractères proposés à l’écran. Sur ce point, il est bon de se rappeler qu’il existe des outils pensés et conçus d’abord pour les déficients visuels, mais qui peuvent tout à fait être utiles à tout un chacun. Apple Zoom est parfait pour cela.

Apple a ajouté un certain nombre de fonctionnalités d’accessibilité dans iOS 15, des fonctionnalités que vous pouvez explorer et personnaliser dans Réglages puis Accessibilité. La fonctionnalité Zoom de la firme de Cupertino a été revue sous iOS 15. Voici tout ce qu’il faut savoir pour l’utiliser au mieux, et soulager vos yeux comme il se doit.

Outil Apple Zoom : qu’est-ce donc et où le trouver ?

La fonctionnalité Zoom vous permet d’agrandir des zones spécifiques de votre écran. Vous pouvez personnaliser la fonctionnalité pour agrandir tout l’écran ou une vue fenêtrée déplaçable. Zoom permet aussi de transformer des gestes comme le double tapotement à trois doigts pour activer Zoom, déplacer votre écran et modifier la puissance du zoom.

Pour trouver Zoom, ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone, iPad ou Mac, tapotez sur Accessibilité et choisissez Zoom.

Comment fonctionne l’outil Zoom

Voici ce qu’il vous faut activer ou non pour que l’outil de zoom fonctionne au mieux selon vos besoins :