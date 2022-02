Comment ne plus appeler accidentellement les secours avec son iPhone

Sur iOS, Apple a implémenté la fonctionnalité Appel d'urgence pour contacter rapidement et très facilement les urgences locales. Parfois trop facilement. Voici comment éviter les appels accidentels.

En cas d’urgence, vous pouvez appuyer rapidement sur le bouton latéral de votre iPhone pour entrer en contact avec les secours. Sur iOS, cette fonctionnalité est baptisée Appel d’urgence. Elle est incroyablement pratique pendant un grave accident de voiture, par exemple, ou lorsqu’un intrus pénètre chez vous – une situation dans laquelle vous devez rester discret -, mais malheureusement, cette fonctionnalité est aussi (trop) facile à déclencher par accident.

Si vous avez des enfants ou que vous avez l’habitude de jouer avec votre téléphone, il peut vous arriver d’appeler les urgences par erreur. Il suffit de quelques tapotements ou d’un appui long et vous vous retrouvez à appeler les secours, et à envoyer un message à vos proches les informant que vous êtes peut-être en danger. Et c’est précisément un problème dans le cas où vous ne seriez pas vraiment en danger.

Fort heureusement, il est assez facile d’éviter que cette fonctionnalité d’Appel d’urgence s’active accidentellement, tout en gardant la fonction disponible pour les réels cas d’urgence. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment désactiver certains paramètres pour éviter les appels malencontreux.

Comment l’Appel d’urgence peut-il être activé par accident sur iOS

Vous pouvez activer l’Appel d’urgence pour appeler les services d’urgences de trois manières différentes :

Rester appuyé sur le bouton latéral et celui du volume.

Appuyer rapidement sur le bouton latéral cinq fois.

Faire glisser le bouton Appel d’urgence.

Ce sont les deux premières options qui peuvent se déclencher facilement et de fait, appeler les urgences par accident. Voyons donc comment désactiver ces deux options pour ne laisser que la dernière.

Comment éviter que votre iPhone n’appelle accidentellement les urgences

Pour désactiver rapidement les deux premières options, ouvrez les Réglages et allez dans la section Appel d’urgence. Ensuite, désactivez les deux options suivantes :

Appel par maintien : Restez appuyé sur le bouton latéral et le bouton du volume pendant quelques secondes.

: Restez appuyé sur le bouton latéral et le bouton du volume pendant quelques secondes. Appel avec 5 appuis : Appuyez rapidement cinq fois de suite sur le bouton latéral.

Si votre iPhone tourne sous une version plus ancienne d’iOS, vous verrez peut-être des options textuellement différentes, mais leur fonctionnement est identique. Si vous voyez, Appel avec le bouton latéral, c’est équivalent à Appel avec 5 appuis et Appel automatique et similaire à Appel par maintien.

Et bien que ces paramètres ne seront plus opérationnels une fois désactivés, pas de panique, vous pourrez toujours déclencher l’Appel d’urgence en restant appuyé sur les boutons latéral et de volume pendant quelques secondes et ensuite faire basculer le bouton Appel d’urgence vers la droite. Cela prend quelques secondes supplémentaires, mais c’est toujours plus facile et plus rapide que les méthodes de composition traditionnelles.