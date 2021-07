Comment ne pas participer à Amazon Sidewalk

Amazon a lancé en 2019 Sidewalk, un réseau alternatif pour maintenir ses appareils connectés. Il est possible de sortir de ce programme, activé par défaut. Voici comment.

En mai 2021, Amazon annonçait une nouvelle fonctionnalité pour son service Sidewalk, le partage du WiFi. L’idée est de permettre au réseau de produits d’Amazon de rester en ligne et de simplifier les configurations en partageant le WiFi via les maisons participantes dans le voisinage immédiat. Voyez cela comme un maillage géant pour tout votre quartier.

Sur le papier, l’idée est extrêmement intéressante mais pour celles et ceux qui tiennent à leur vie privée, cela peut sembler être une invasion caractérisée. De plus, l’option est activée par défaut. Cela signifie que les utilisateurs qui n’auraient pas nécessairement opté pour cette fonctionnalité participent par défaut, à moins d’être informés de son existence. Fort heureusement, il n’est pas difficile de sortir du programme si vous le souhaitez.

Qu’est-ce que Amazon Sidewalk ?

Sidewalk est une fonctionnalité lancée par Amazon en 2019 qui utilise le Bluetooth LE et les signaux radio 900 MHz pour connecter les appareils au-delà de la portée normale du WiFi. Ceci est possible en utilisant les réseaux environnants pour former un pont de connexion. Comme dit, c’est le même principe qu’un maillage. L’idée est de permettre à Amazon de garder ses appareils connectés, même dans l’éventualité où votre propre connexion à Internet sera coupée ou dans le cas d’une coupure de courant.

Comment sortir du programme Amazon Sidewalk

Lancez l’application Amazon Alexa sur votre smartphone. Tapotez sur l’icône avec les trois petits points puis Paramètres. Sélectionnez Paramètres du compte puis Amazon Sidewalk et désactivez l’option. Répétez ces étapes si vous décidez de l’activer.

Les appareils continueront-ils de fonctionner avec Sidewalk désactivé ?

Oui. Tous les appareils continueront de fonctionner comme d’habitude si vous désactivez Sidewalk. Vous pourrez cependant passer à côté de certains avantages de Sidewalk mais si vous pensez que le jeu n’en vaut pas la chandelle, vous pouvez désactiver cette option sans crainte.

Quid de la bande-passante utilisée par Sidewalk ?

L’on pourrait s’inquiéter que Amazon Sidewalk utilise beaucoup de bande-passante, ce qui viendrait impacter votre propre connexion, ou votre forfait si vous n’êtes pas en illimité. Selon Amazon, Sidewalk utilise au maximum 80 Kbps et est limité à 500 Mo par mois. D’après le géant américain, cela équivaut à environ 10 minutes de vidéo en HD.

Quels appareils Amazon servent de ponts Sidewalk ?

D’après la liste d’Amazon, un certain nombre d’appareils peuvent agir comme ponts Sidewalk. Il s’agit des Ring Floodlight Cam (2019), Ring Spotlight Cam Wired (2019), Ring Spotlight Cam Mount (2019), Echo (3ᵉ génération et plus récent), Echo Dot (3ᵉ génération et plus récent), Echo Dot for Kids (3ᵉ génération et plus récent), Echo Dot with Clock (3ᵉ génération et plus récent), Echo Plus (toutes générations), Echo Show (2ᵉ génération), Echo Show 5, 8, 10 (toutes générations), Echo Spot, Echo Studio, Echo Input et Echo Flex.