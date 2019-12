Comment ne pas craquer pour cet appareil photo reflex Nikon F3 en LEGO ?

Les LEGO ont fait grandir de nombreuses générations d'enfants, et continuent de faire passer de très bons moments aux petits comme aux plus grands. On peut tout faire avec, même des voitures. Cette réplique de l'appareil photo reflex Nikon F3 est très réussie.

Si vous avez grandi avec les petites briques de construction LEGO, vous savez à quel point il peut être marrant de les mélanger pour créer toutes sortes de choses. Tout ce que vous pouvez imaginer peut être réalisé avec. On trouve des réalisations à couper le souffle sur Internet, et aujourd’hui, vous pouvez ajouter à cette longue liste l’appareil photo reflex Nikon F3. Celui-ci a été conçu par Ethan Brossard, et le tout a été proposé à LEGO pour tenter d’en faire un produit officiel.

Ce Nikon F3 en LEGO est aussi vrai que nature

Selon son créateur, “le modèle a pratiquement tous les boutons du F3, seuls manquent les plus petits, ceux qui sont trop petits pour être réalisés en LEGO. Tous les boutons principaux sont présents, tout comme la représentation du miroir qui bascule lorsque le vrai appareil photo prend une photo.” Ethan Brossard précise aussi que cette réplique compte pas moins de 549 pièces, ce qui la classe parmi les plus petites de ses créations. Chapeau bas, l’artiste !

Une magnifique création de 549 pièces, qui pourrait être commercialisée

Il est aussi assez remarquable de constater que la réplique LEGO est sensiblement de la même taille que le vrai Nikon F3. Elle mesure 165x109x77 mm contre 149x97x66 mm pour l’appareil photo réel. Et mieux encore, Ethan Brossard ne s’est pas contenté de représenter l’extérieur de l’appareil. L’arrière du F3 s’ouvre pour dévoiler ses entrailles, y compris l’obturateur et les mécanismes pour la pellicule. Malheureusement, ce Nikon F3 en LEGO n’est pas capable de prendre de photos. C’est en tous les cas une création époustouflante. On imagine fort bien nombre de photographes qui ont eu le vrai entre leurs mains à un moment de leur vie craquer pour cette réplique et l’intégrer à leur collection d’appareils. Si vous pensez que cette création de Ethan Brossard devrait être vendue au grand public, direction le site LEGO IDEAS pour donner votre voix.