Comment ne jamais payer ses applications iOS le prix fort

Pour ne pas payer ses apps iOS le prix fort, il faut suivre leurs tarifs, comme vous le faites probablement avec un produit sur le web. Il y a différentes options.

La plupart des apps de l’Apple App Store ne vous demandent aujourd’hui plus de payer directement pour la totalité de ce qu’elles ont à offrir, préférant passer des publicités ou des achats intégrés. Cependant, si vous préférez payer dès le départ plutôt que de subir les microtransactions, suivre les fluctuations de prix n’est pas simple, d’autant plus qu’Apple a fait disparaître la fonctionnalité de liste d’envies il y a quelques années. Si vous attendez un prix intéressant pour telle ou telle app, il vous faut un service dédié. Voici vos options.

AppRaven

AppRaven vous aide à suivre l’évolution des prix de n’importe quelle app. Gratuite, elle permet de savoir facilement quand telle ou telle app est disponible à un tarif préférentiel. La navigation est simple, et une fois votre compte créé, vous pouvez ajouter autant d’apps à votre liste que vous le souhaitez. Parmi lees fonctionnalités d’AppRaven, il est possible de faire votre propre collection et de poster sur le forum de la communauté pour discuter des apps en question.

Les collections créées par les utilisateurs sont un bon moyen de découvrir de petites pépites ou de suivre les tarifs de plusieurs apps en même temps. Malheureusement, AppRaven a, elle aussi, pris le pli des microtransactions. Si elle permet effectivement de suivre les fluctuations de tarif gratuitement, il faut débourser 2 € par mois pour avoir les alertes.

AppSliced

Une option totalement gratuite, AppSliced. Ce service n’a pas d’application propre, il vous faudra utiliser le site web. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous enregistrer pour recevoir des alertes en cas de baisse de prix. AppSliced propose aussi des alertes gratuites par email pour les achats intégrés, ce qui est très intéressant.

Reddit

Le subreddit AppHookup regorge de bons plans tarifaires, y compris sur les achats intégrés. Suivez cette communauté pour être alerté(e) des bons plans via l’app Reddit ou un quelconque client tiers comme Apollo.

Sur Reddit, vous ne trouverez pas nécessaire d’alertes pour toutes les applications que vous voulez suivre, mais vous aurez des discussions sur les apps populaires et les plus obscures. La communauté publie aussi sur les applications non Apple, mais la majorité concerne les apps iOS.

Faites votre propre liste de souhaits avec l’app Raccourcis

Si vous préférez créer votre propre liste de souhaits sur l’App Store, vous pouvez utiliser l’app Raccourcis. L’utilisateur /u/refreshingbleach a créé deux raccourcis de ce genre, avec des buts différents :

Add App to Wish List. Une fois ce raccourci téléchargé, vous pouvez ouvrir l’App Store, trouver votre app et appuyer sur le bouton Partager. Sélectionnez “Add App to Wish List” et celle-ci sera ajoutée à vos Rappels. Ensuite, lorsque vous ouvrez Rappels, vous verrez le nom de l’app et son prix lorsqu’elle a été ajoutée à la liste. Pour voir le prix actuel, il vous faudra le raccourci suivant.

Update App Store Wish List Prices. Exécutez ce raccourci lorsque vous voulez vérifier les derniers tarifs en date de toutes les apps dans votre liste de souhaits. La liste dans Rappels sera mise à jour avec les prix actuels.