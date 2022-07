Comment mettre à jour vos profils sur les réseaux sociaux

Il existe aujourd'hui de nombreux réseaux sociaux, chacun avec un profil à gérer comme il se doit. Voici comment procéder sur les principales plates-formes.

Vous passez peut-être beaucoup de temps chaque jour sur vos différents fils d’actualité sur les réseaux sociaux, mais avez-vous vérifié l’état de vos pages de profil dernièrement ? De Twitter à Slack, ces profils disent au reste du monde qui vous êtes, et il est important que ces informations soient à jour.

Dans ce guide, vous allez découvrir comment mettre à jour vos profils sur les principaux réseaux sociaux. Nous nous concentrons sur les versions web des plates-formes dans la mesure où celles-ci affichent souvent davantage, mais les mêmes options sont disponibles sur les apps mobiles.

Comment modifier son profil sur Twitter

Une fois connecté sur Twitter, cliquez sur le bouton de profil à gauche, puis choisissez Modifier le profil. Les images sont très importantes sur les profils : il y a l’image d’avatar, circulaire (400 x 400 pixels recommandés) et l’image de header (1 500 x 500 pixels recommandés).

Il y a aussi de nombreuses infos à remplir : Nom, Bio, Localisation, Site web, Date de naissance. Attention avec la date de naissance, c’est une information qui peut être utilisée par les voleurs.

N’oubliez pas non plus les tweets épinglés. Cliquez sur les trois petits points à côté de n’importe quel tweet puis choisissez Épingler à votre profil. Le tweet se retrouvera alors en haut de la liste.

Comment modifier son profil sur Instagram

Les gens utilisent Instagram pour différentes raisons, pour le perso comme le pro. Les profils peuvent donc être très différents. Sur le site, cliquez sur l’image de profil, puis Profil et Modifier le profil.

Vous avez votre nom et votre photo de profil en haut, ainsi que votre site web et votre bio.

Instagram propose aussi de sauvegarder certaines Stories sur votre profil. Cela se fait depuis l’app mobile. Depuis la page de profil, tapotez sur le bouton Nouveau sous Story Highlights pour sélectionner une story, créez une catégorie et choisissez une image de couverture.

Comment modifier son profil sur Facebook

Facebook est la plate-forme qui vous propose le plus d’options pour votre profil. Vous pouvez tout dire de vous, ou presque. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit dans l’interface web et ensuite, soit Modifier la photo de couverture, soit Modifier le profil.

Tout est très explicite. Vous avez la bio pour vous décrire en 101 caractères et une section À propos pour votre cursus scolaire et votre carrière, les endroits où vous avez vécu, votre situation amoureuse et autre. Dans la section À propos, vous pouvez aussi cliquer sur Détails à propos de vous et Ajouter la prononciation du nom pour vous assurer que tout le monde sait prononcer votre nom.

Vous pouvez aussi définir qui voit quelles informations sur votre profil.

Comment modifier son profil sur Slack

Slack a besoin d’un système de profil robuste pour que tout le monde sache qui vous êtes. Pour trouver votre profil, cliquez sur l’image de profil en haut à droite d’un espace de travail de Slack, puis choisissez Profil et Modifier le profil.

Il y a là un certain nombre d’informations, de votre rôle dans l’entreprise de l’espace de travail à votre fuseau horaire, en passant par votre date de naissance, la prononciation de votre nom et autre. Vous pouvez aussi ajouter le service dans lequel vous travaillez et le nom de votre manager.

Vous avez aussi une longue liste d’autres profils que vous pouvez renseigner : Facebook, GitHub, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter et YouTube.

Comment modifier son profil sur LinkedIn

LinkedIn sert à établir des connexions et des réseaux, votre profil joue un grand rôle pour ce faire. Cliquez sur le bouton Vous dans la barre en haut, puis Voir le profil.

Les options sont extrêmement nombreuses, mais vous retrouverez les basiques, travail et éducation, ainsi qu’une image de profil et une autre de couverture. Les profils peuvent être séparés en différentes sections. Cliquez sur Ajouter une section au profil pour ce faire.

Faites défiler la page pour avoir des recommandations, qu’il s’agisse de référencer vos compétences ou faire un court résumé de votre personne.

Comment modifier son profil sur Google

Google n’est pas vraiment un réseau social en tant que tel, mais vous avez tout de même un profil public qui apparaît à différents endroits : dans les commentaires sur Google Docs, les avis sur Google Maps, les emails dans Gmail, etc. Pour modifier votre profil, direction la page de votre compte Google et connectez-vous.

Cliquez sur Informations personnelles et vous pourrez modifier les informations basiques. Vous trouverez aussi plus bas un lien “Accéder à la page ‘À propos de moi'”. Là, vous pourrez renseigner davantage d’informations vous concernant et décider qui peut voir telle ou telle information.