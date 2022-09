Comment mettre à jour sa manette PS5 avec un PC Windows

Mettre sa manette PS5 est très simple et rapide via la console. Saviez-vous que c'est possible de réaliser l'opération via un PC Windows ? Voici comment.

Si votre manette de PS5 commence à se comporter de manière étrange, il y a peut-être une mise à jour DualSense qui pourrait corriger tel ou tel souci. Si vous avez une PlayStation 5, le processus de mise à jour est simple : il suffit de brancher la manette sur la console et de patienter quelques instants. Si vous n’avez pas de console, par contre, parce que vous utilisez la manette pour jouer sur PC, par exemple, vous pouvez utiliser un ordinateur sous Windows pour mettre à jour. C’est aussi une option à connaître pour les rares fois où le processus ne fonctionne pas sur PS5.

Tout d’abord, utilisez un câble USB pour connecter la manette sur votre PC. Ensuite, vous devriez télécharger le logiciel DualSense Firmware Updater de Sony. Ce lien vous emmène sur une page d’aide, il suffit de faire défiler vers le bas et de cliquer sur le bouton bleu “Download”.

Une fois l’utilitaire téléchargé et installé sur votre PC Windows, lancez le programme et suivez les instructions à l’écran. De là, votre manette DualSense se mettra à jour en quelques instants.

N’éteignez pas votre PC, ne débranchez pas le câble USB pendant que la mise à jour est en cours. Idéalement, laissez la manette sur une surface plane pendant le processus. Si vous la tenez ou que vous jouez avec pendant l’opération, la connexion avec le PC pourrait être perdue.

Une fois la mise à jour achevée, votre manette est prête à être utilisée. Si vous l’utilisez avec la console, vous n’aurez pas besoin de procéder à la mise à jour sur la PS5. Et vous êtes paré(e) jusqu’à la prochaine version de firmware déployée.