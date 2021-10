Comment maîtriser la recherche sur Google

L'outil de recherche de Google est extrêmement évolué. Il existe de nombreuses astuces permettant d'affiner les requêtes. Voici celles à connaître absolument.

Vous utilisez très probablement la recherche Google plusieurs fois par jour, que ce soit pour trouver un restaurant à proximité ou des réponses à vos questions du quotidien. Et d’ordinaire, Google est plutôt doué pour vous donner ces réponses, et ce même si vous ne tapez pas nécessairement les bons éléments dans la question. Mais lorsque l’on souhaite effectuer des recherches bien spécifiques, notamment dans un cadre professionnel, il est très facile d’améliorer les requêtes. Voici quelques astuces qu’il convient de connaître.

Utilisez les guillemets quand vous le pouvez

Si vous cherchez des termes spécifiques, comme un nom d’auteur, une longue phrase, des paroles ou un proverbe, Google vous montrera par défaut des résultats qui comprennent la plupart de ces mots mais pas nécessairement la phrase entière. Utilisez les guillemets autour de ces groupes de mots pour forcer Google à ne proposer que les résultats contenant les groupes entiers.

Par exemple : iPad Air “4ème génération”

Utilisez les tirets pour exclure certains termes

Parfois, un mot peut venir polluer votre recherche. Si vous ne voulez pas les résultats contenant ce mot en particulier, vous pouvez le retirer, littéralement, avec un tiret.

Par exemple : canyon -grand

Utilisez les onglets Google pour utiliser les outils les plus adaptés

On les oublie facilement mais Google propose bien plus que la recherche textuelle. Il y a Google Images, Maps et Google Books. Utilisez les onglets en haut pour passer d’un outil à l’autre.

Utilisez ~ pour inclure les synonymes les plus communs

Vous cherchez à étendre les résultats de votre recherche ? Utilisez le symbole ~ avant un mot pour afficher les résultats contenant aussi les synonymes de ce mot.

Par exemple : élevage ~chien (Vous aurez aussi les résultats pour canin, chiot et certaines races).

Filtrez selon le type de fichier

C’est particulièrement utile si vous chercher des fichiers en ligne. Tapez vos mots clef et ajoutez filetype:pdf à la fin de votre requête pour ne rechercher que des PDF. Vous pouvez ainsi filtrer selon n’importe quelle extension.

Par exemple : rapport changement climat filetype:ppt

Trouvez des pages contenant des liens vers une page particulière

C’est une astuce assez obscure, certes, mais qui permet de trouver des pages qui contiennent un lien vers une page particulière. Si vous cherchez des citations, par exemple, utilisez “link:<<mon lien>>” pour trouver les pages en question.

Par exemple : link:begeek.fr

Utilisez un astérisque pour les mots dont vous ne vous souvenez plus

Parfois, quand on cherche des paroles de chanson, par exemple, on ne se souvient pas de tous les mots. L’astérisque est ici très utile. Google le traite comme un joker et vous servira les résultats avec les groupes de mots contenant n’importe quoi entre le mot précédent et le suivant.

Par exemple : il était * navire

Trouvez des sites en lien avec ce que vous cherchez

C’est une astuce que tout le monde devrait connaître. Imaginez que vous avez trouvé un site que vous aimez et vous aimeriez en trouvez d’autres. Demandez à Google simplement en tapant “related:<<adresse du site>>”.

Par exemple : related:begeek.fr

Effectuez des recherches spécifiques à un certain site directement sur Google

D’ordinaire, la fonctionnalité de recherche dans les sites est loin d’être parfaite. Google indexant toutes les pages, ou presque, vous pouvez utiliser Google pour rechercher dans les sites directement. Utilisez “site:<<adresse du site>>” pour ne rechercher que dans un site en particulier.

Par exemple : facebook site:begeek.fr

Trouvez les résultats depuis deux sources précises

Vous cherchez des résultats de deux termes particuliers ? Par exemple, peut-être que vous cherchez des séries TV de Netflix ou Amazon Prime. Vous pouvez le faire en utilisant le symbole |. Cela permet à Google d’indiquer un “ou”.

Par exemple : Netflix | Prime

Cherchez dans une plage de chiffres

Si vous utilisez Google pour vos recherches, vous pouvez restreindre les résultats sur une plage de dates, par exemple. Utilisez .. entre vos deux dates.

Par exemple : études académiques 1920..1935