Comment localiser son iPhone même s’il est éteint

Perdre son iPhone ou se le faire voler peut arriver à tout le monde. Fort heureusement, Apple permet de le localiser assez facilement. Voici comment procéder.

Apple a procédé à de nombreuses améliorations sur son service Localiser depuis qu’il l’a combiné avec Localiser Mon iPhone et Localiser Mes Amis dans une seule et même application en 2019. L’un des ajouts issu de cette fusion permet de localiser son iPhone même si celui-ci est éteint, une fonctionnalité qui a fait ses débuts en septembre dernier avec iOS 15.

Ce guide vous dira tout ce qu’il faut savoir concernant l’utilisation de l’application Apple Localiser. Mais tout d’abord, assurez-vous d’avoir défini un mot de passe. Ainsi, si quelqu’un vole votre téléphone, le voleur n’aura pas accès à tout ce que celui-ci renferme. Prenez aussi quelques minutes pour vous assurer que le service Localiser est activé, vous aurez alors davantage de chances de récupérer votre appareil.

Définir un mot de passe

Certaines personnes voient Face ID ou Touch ID comme une mesure non absolument nécessaire sur leur iPhone. Ces personnes se trompent. Définir un mot de passe et utiliser son visage ou son empreinte digitale pour protéger ses informations est vital. Pensez à tout ce qu’il y a dans votre smartphone : applications bancaires, conversations privées, localisations de votre bureau et votre domicile, vos contacts, vos emails, vos photos, etc.

Voulez-vous vraiment que des étrangers y aient accès ?

Protégez votre appareil en allant dans Réglages > Face ID (ou Touch ID) & Code d’accès et suivez les indications. Scanner son empreinte digitale ou laisser Face ID faire sa magie n’est qu’un petit inconvénient au quotidien. Après quelques jours, cette étape supplémentaire fera partie de vos habitudes et vous ne la remarquerez même plus.

Assurez-vous que Localiser Mon iPhone soit activé

Après avoir défini un code, assurez-vous que Localiser soit activé. Il devrait être activé par défaut et il faudrait être fou pour le désactiver, mais c’est toujours une bonne idée que de vérifier une fois supplémentaire.

Sur votre iPhone, ouvrez les Réglages et tapotez sur votre nom en haut de l’écran. Ensuite, tapotez sur Localiser > Localiser Mon iPhone. Assurez-vous que le bouton à côté de Localiser Mon iPhone soit activé, et tant que vous y êtes, assurez-vous que les boutons pour “réseau Localiser” et “envoyer ma dernière localisation” soient activés aussi.

Profiter du partage familial

Le service de partage familial d’Apple permet non seulement de vous faire économiser de l’argent en permettant à toute votre famille d’installer une application payée sur plusieurs appareils, mais il s’intègre aussi avec Localiser. Lorsque le partage familial est configuré, vous pouvez visualiser les localisations de tous les appareils de votre famille. Autrement dit, vous pouvez demander à un membre de votre famille de localiser votre iPhone perdu.

Avoir de bonnes habitudes

Le meilleur moyen de garder son téléphone en sécurité, surtout quand vous voyagez ou que vous êtes dans des endroits peu familiers, c’est de constamment garder un œil dessus. Faites attention. Faites extrêmement attention. Ne laissez pas votre téléphone là où n’importe qui pourrait l’attraper et s’enfuir avec. Si vous le perdez, pas de panique ! Prenez une grande respiration et souvenez-vous d’utiliser Localiser Mon iPhone.

Récupérer son iPhone perdu : l’application Localiser est la clef

Chaque appareil iOS dispose du service Apple Localiser, baptisé avant Localiser Mon iPhone, directement dans son système. L’application est connectée et directement contrôlée par votre Apple ID. Dès que vous réalisez que vous avez perdu votre téléphone, la première chose à faire est de visiter icloud.com/find sur un ordinateur, ouvrir l’application Localiser sur un autre appareil Apple qui vous appartient ou sur celui d’un membre de votre partage familial. Vous pouvez aussi utiliser l’application Localiser sur un appareil Apple quelconque en vous connectant avec votre propre Apple ID.

Si vous accédez à Localiser via le site web ou l’appareil de quelqu’un d’autre, il est important de se connecter avec le même compte iCloud que celui de l’iPhone perdu. Une fois connecté, cliquez sur l’option Tous les appareils en haut de l’écran et sélectionnez votre iPhone. La carte se rafraîchira, vous amenant directement à la localisation actuelle de votre téléphone. Si l’appareil est éteint, vous verrez la dernière position connue.

Lorsque vous regardez la localisation de l’appareil, utilisez l’icône en haut à droite de l’écran pour jouer un son, activer le Mode Perdu ou effacer à distance le téléphone. Dans l’application Localiser, vous pouvez faire défiler pour trouver les options, avec, en outre, la possibilité d’activer des notifications pour les fois où l’appareil serait localisé.

Vous ne trouvez pas votre téléphone ? Activez le Mode Perdu

Si vous jouez un son sur votre iPhone et que vous ne le retrouvez toujours pas, activez le mode Perdu. Si vous avez déjà un code de verrouillage, celui-ci sera demandé pour déverrouiller l’appareil et désactiver le mode Perdu. Si vous n’en avez pas, il faudra en créer un. Il vous faudra aussi saisir un numéro de téléphone et un message, lesquels seront affichés sur l’écran de verrouillage si une âme bien intentionnée veut vous contacter pour vous le rendre.

Une fois activé, le mode Perdu verrouille l’appareil, empêche les notifications et les messages d’apparaître sur l’écran de verrouillage et continue d’enregistrer la localisation. Le téléphone sonnera pour les appels entrants et les FaceTime. Cela devrait vous aider à le retrouver s’il est à proximité. Ou peut-être aurez-vous de la chance et la personne qui l’a retrouvé répondra au téléphone.

Les cartes de débit et de crédit ajoutées à Apple Pay, comme toutes les autres cartes dans l’application Wallet, seront désactivées jusqu’à ce que vous récupériez votre téléphone et vous connectiez sur votre compte iCloud.

Si le téléphone est éteint et le mode Perdu activé, vous recevrez une alerte lorsque le téléphone se rallume, avec sa localisation actuelle.

Lorsque vous récupérez votre téléphone, il vous faudra saisir votre code, ou le code que vous avez créé pour activer le mode Perdu. Connectez-vous ensuite sur votre compte iCloud pour récupérer l’accès à tous vos services Apple comme Apple Pay.

Trouvez votre iPhone perdu ou volé même s’il est éteint

La mise à jour iOS 15 ajoute une grosse amélioration à Localiser qui permet de localiser son iPhone même si celui-ci a été éteint ou que la batterie est vide. Cette fonctionnalité fonctionne automatiquement pour peu que le service Localiser soit activé. Cela signifie que la localisation de votre iPhone restera visible dans Localiser sur vos autres appareils et aux gens de votre partage familial, qu’il soit allumé ou non.

Cela étant dit, cette fonctionnalité n’est disponible que sur les iPhone 11, 12 ou 13.

Lorsque cette fonction est activée, vous aurez une alerte lorsque vous éteignez votre iPhone qui dit : “L’iPhone reste localisable après avoir été éteint.” Tapoter sur cette notification affiche davantage de détails.

Quoi que vous fassiez, ne confrontez pas un voleur

Si vous avez pu retrouver votre iPhone, n’allez pas confronter vous-même le voleur potentiel. Appelez la police et demandez de l’aide. Vous voulez récupérer votre téléphone, évidemment, mais n’allez pas risquer d’être blessé, ou pire. Contactez la police et laissez-les faire.

Contactez votre opérateur

Si vous n’arrivez pas à récupérer votre téléphone, contactez votre opérateur, expliquez la situation. Celui-ci va entrer l’IMEI de votre appareil dans une base de données internationale dédiée, le rendant impossible à utiliser sur un réseau téléphonique.

Gardez aussi à l’esprit que si vous désactivez ainsi le service téléphonique, vous réduisez les chances de localiser le téléphone, à moins que celui-ci ne soit connecté à un réseau Wi-Fi connu ou qu’un autre membre du réseau Localiser ne soit à proximité. Faire suspendre tout service n’est à faire qu’en dernier recours.

Remplissez un dossier auprès de votre assurance

Si vous avez un plan AppleCare Plus avec option Vol et Perte ou que vous payez une assurance tierce, démarrez le processus le plus tôt possible. Il vous faudra gérer la paperasse et, le plus souvent, vous acquitter d’un montant forfaitaire pour obtenir un appareil de remplacement.

Pour démarrer la procédure avec AppleCare Plus, rendez-vous sur ce site. La procédure viendra effacer votre iPhone et empêcher quiconque de l’utiliser. Et si vous retrouvez votre téléphone après avoir démarré cette procédure, vous pouvez l’annuler, mais vous devrez reconfigurer ce dernier comme s’il était neuf.