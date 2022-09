Comment jouer la Créa-Main (Master Hand) dans Super Smash Bros. Melee

Super Smash Bros. Melee permet de jouer en tant que Créa-Main. La manipulation n'est pas des plus simples, mais vous ne perdrez jamais.

Depuis sa sortie en 2001, Super Smash Bros. Melee a toujours eu le même roster de 26 personnages emblématiques de Nintendo. Si vous êtes fan de Melee, vous connaissez cette liste par cœur. Mais peu sont ceux qui savent que le roster compte en vérité un “personnage” supplémentaire de la famille Nintendo : nul autre que Créa-Main (Master Hand).

Super Smash Bros. Melee permet de jouer en tant que Créa-Main

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il s’agit de la némésis principale de Smash Bros. Bien qu’il n’y ait pas de fil conducteur entre les cinq jeux principaux, Créa-Main est là depuis le tout début : c’est le boss final du jeu solo dans le Smash Bros. original, ainsi que dans le mode classique de Melee, Brawl, Smash Bros. 4 ainsi que, dans une moindre mesure, dans Ultimate. Il joue aussi un grand rôle dans l’histoire du mode The Subspace Emissary dans Brawl et World of Light dans Ultimate.

En vérité, Master Hand est le premier personnage à apparaître dans un jeu Smash Bros. – lorsque vous lancez le jeu original sur N64, la scène d’ouverture montre Master Hand placer une poupée Yoshi et une poupée Samus sur un bureau, compter à rebours puis claquer des doigts pour lancer officiellement le combat.

La manipulation n’est pas des plus simples

Bien que Cré-Main ait toujours joué un rôle dans la licence Smash Bros., il n’a jamais été un personnage avec lequel vous pouviez vous battre. Peu importe le nombre de combats effectués, peu importe le nombre de modes de jeu terminés, Master Hand n’a jamais été un personnage déblocable obtenu comme une quelconque récompense. Ceci étant dit, il y avait une rumeur laissant entendre que Master Hand était un personnage jouable caché : cela aurait très bien pu être un mythe, tout comme Mew qui n’était pas vraiment caché sous le camion de Carmin sur Mer. Mais il s’avère que Créa-Main n’est pas un mythe. Il y a une méthode permettant de jouer Créa-Main dans Melee.

Voici ce qu’il vous faire pour en profiter :

Vous aurez besoin de deux manettes, l’une en tant que Joueur 1, l’autre en tant que Joueur 3. Ensuite, allez dans VS. Mode puis Melee. Choisissez n’importe quel personnage pour le Joueur 1, puis placez le curseur sur le bouton Retour en haut à droite de l’écran. Pour le Joueur 3, ne choisissez pas de personnage : sélectionnez la section vide pour P3, puis placez le curseur sur l’option “Name Entry”. Enfin, appuyez sur le bouton A sur les deux manettes simultanément. Si vous pouvez choisir un niveau, le tour est joué. Choisissez votre arène et Créa-Main apparaîtra en tant que Joueur 3.

mais vous ne perdrez jamais

Malheureusement, les contrôles sont assez limités. Vous ne pouvez pas trop déplacer Master Hand, mais vous pouvez utiliser le D-Pad et les différents boutons de la manette GameCube. Et le mieux dans tout cela, c’est que Master Hand ne peut pas mourir. Autrement dit, vous gagnerez à chaque fois. Vous ne pourrez donc pas jouer avec dans vos tournois, mais vous pourrez surprendre vos amis. D’abord, ils seront ravis d’apprendre quelque chose de nouveau concernant Melee, avant d’enrager parce qu’ils perdent tout le temps.