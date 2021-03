Comment jouer à Google Stadia sur iPhone ou iPad

Le streaming de jeux vidéo est promis à un très bel avenir. Un avenir qui se jouera peut-être en dehors d'Apple si la firme de Cupertino n'assouplit pas sa politique en la matière...

Apple explique à qui veut bien l’entendre avoir assoupli sa politique sur l’App Store pour permettre aux services de streaming de jeux vidéo d’y être présents mais malheureusement, les restrictions sont encore bien trop irréalistes, l’opération est très difficile, si ce n’est impossible, pour les plates-formes qui souhaiteraient avoir officiellement leur application sur l’App Store. Heureusement, il reste très facile d’y jouer.

Cela signifie que les joueurs sur iOS sont actuellement plus ou moins laissés sur le carreau en ce qui concerne le streaming de jeux vidéo. Cela ne veut pour autant pas dire qu’il soit impossible de profiter de ces services. En effet, si vous envisagez de vous abonner à Google Stadia mais que vous avez un iPhone ou un iPad et que vous aimeriez profiter du service de la firme de Mountain View sur l’un ou l’autre de ces appareils, sachez que c’est possible, et que c’est assez facile finalement.

Et le meilleur dans tout cela, c’est que vous n’aurez pas à jailbreak votre appareil, à hacker quoi que ce soit ou à télécharger une quelconque obscure application. En effet, Google a trouvé un moyen de contournement via Safari. Voici les opérations à suivre pour en profiter :

Comment jouer aux jeux Stadia sur un appareil iOS

Sur votre iPhone ou iPad, lancez le navigateur Safari. Allez sur stadia.com et entrez les identifiants de votre compte Stadia. Vous serez accueilli(e) par un message vous faisant savoir que vous pouvez jouer aux jeux Stadia sur votre navigateur, tapotez sur “Compris”. Tapoter ensuite sur le bouton “Partager” de Safari et sélectionnez “Ajouter à l’écran d’Accueil”. Cette étape est optionnelle mais il sera par la suite plus facile et plus rapide de lancer Stadia plutôt que de devoir naviguer jusqu’au site web de Stadia chaque fois que vous voulez jouer.

Configurer la manette Stadia avec votre appareil iOS

Téléchargez et installez l’application Stadia si ce n’est pas déjà fait. Lancez l’application. Appuyez et maintenez appuyé le bouton Stadia de votre manette jusqu’à ce que vous la sentiez vibrer deux fois. Tapotez sur l’icône Manette en haut de l’écran. Entrez le lien d’appairage en pressant les boutons correspondants comme montrés sur l’écran.

Jouer avec des manettes autres que Stadia

Google Stadia prend en charge l’utilisation de manettes autres que l’officielle. Il suffit de s’assurer que votre manette est compatible Bluetooth pour l’appairer à votre iPhone ou iPad. Pour les manettes de console, à l’heure actuelle, seules les manettes de Sony PS4 et Microsoft Xbox One sont supportées. Pour d’autres marques, il faudra vérifier directement auprès du fabricant pour savoir si elle est compatible avec les appareils iOS.