Comment installer un purificateur d'air ? Dans quelle pièce l'installer ? Quelles précautions prendre ? On vous dit tout dans ce petit guide.

Un purificateur d’air peut être d’une grande aide au quotidien, pour réduire les allergènes potentiellement dangereux pour la santé dans votre maison. Si l’appareil est installé correctement et que vous l’entretenez comme il se doit, celui-ci peut vous débarrasser des composés organiques volatiles qui font baisser la qualité de votre air intérieur. Un purificateur d’air portable est particulièrement utile dans la mesure où vous pouvez le déplacer d’une pièce à l’autre pour améliorer la qualité de l’air de l’une ou de l’autre selon les besoins.

L’article ci-dessous vous dira tout ce qu’il faut savoir pour installer un purificateur d’air standard.

Installer un purificateur d’air

Pour réaliser ce petit guide pas à pas, j’ai consulté plusieurs manuels utilisateur de différents fabricants de purificateurs d’air. J’ai plus particulièrement regardé les instructions d’installation de Honeywell, Shark, Levoit et Crane. Ces étapes sont très simples, mais importantes pour s’assurer que votre purificateur fonctionne de manière optimale.

1ʳᵉ étape : Installer le filtre à air

Les purificateurs d’air – même ceux fabriqués avec des pièces recyclées de Hyundai Ionic 5 – disposent d’au moins un filtre à air, parfois davantage. Avant de commencer, il vous faudra retirer les filtres de leur emballage et suivre les directives pour le ou les mettre en place dans le purificateur d’air. Certains modèles sont livrés avec le ou les filtres déjà en place, mais il faut tout de même les retirer de leur emballage avant d’utiliser l’appareil. Si votre filtre à air est déjà installé, assurez-vous qu’il n’est pas encore dans un emballage quelconque avant de commencer à l’utiliser. S’il est dans un emballage, retirez ce dernier et remettez le filtre en place.

2ᵉ étape : Positionnez-le correctement

La plupart des purificateurs d’air nécessitent un certain espacement par rapport aux murs, aux meubles et autres objets présents dans la pièce pour fonctionner correctement. Là encore, vérifiez votre manuel pour connaître les distances précises, parce que cela peut varier grandement d’une marque à l’autre et d’un modèle à l’autre. Shark suggère par exemple de maintenir l’appareil à “au moins” 8 cm d’un mur tandis que Levoit demande un minimum de 40 cm. Crane, lui, recommande 90 cm de distance à un mur.

Selon la taille de la pièce, ces distances peuvent faire une grande différence et peuvent vous aider à décider quel modèle acheter. Si vous voulez utiliser votre purificateur d’air dans une petite pièce, devoir le positionner à 90 cm d’un mur (comme la notice Crane le suggère) peut être compliqué.

3ᵉ étape : éviter d’encombrer les grilles

Peu importe la distance demandée par le fabricant, vous avez aussi tout intérêt à vous assurer que les grilles ne soient pas encombrées, par quoi que ce soit. Un rideau, un meuble ou autre peut venir faire diminuer sensiblement les performances de l’appareil. Mettez en tous les cas toujours le purificateur d’air face à la pièce et non pas face à un mur ou un meuble.

Autres choses à savoir

Gardez bien à l’esprit que ces étapes peuvent varier, grandement ou non, selon le modèle que vous avez à votre disposition. Assurez-vous bien de consulter le manuel d’utilisation de votre purificateur d’air avant de commencer pour être certain de ne pas endommager votre appareil et d’en profiter au mieux. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le constructeur directement.