Comment installer iOS 15 sur son iPhone ou son iPad

Maintenant que iOS 15 est disponible, vous avez certainement envie de l'installer sur votre iPhone. Voici comment procéder. Ainsi qu'iPadOS 15 sur iPad.

iOS 15 et iPadOS 15 sont disponibles sur iPhone et iPad depuis ce lundi 20 septembre 2021. Ces mises à jour apportent leur lot de nouveautés sur les appareils de la marque à la pomme. Par exemple, Apple a ajouté de nouvelles fonctions pour FaceTime, permettant ainsi, pour la première fois, aux utilisateurs Android et PC de participer. iMessage se voit lui aussi amélioré, il devient plus facile de gérer les liens et photos envoyés par vos proches. L’iPad, quant à lui, voit sa page d’accueil totalement repensée, et le multitâche devient enfin extrêmement intéressant.

iOS 15 et iPadOS 15 sont installés sur les nouveaux iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 mini ainsi que sur les tous derniers iPad et iPad mini annoncés par Apple la semaine dernière. Tous ces produits sont disponibles en précommande – tout comme l’Apple Watch Series 7, d’ailleurs -.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment installer iOS 15 sur votre iPhone et iPadOS 15 sur votre iPad le moment venu. Il vous faudra auparavant préparer votre appareil.

Préparez votre iPhone ou iPad avant d’installer la mise à jour

Avant d’installer la dernière mise à jour en date, prenez le temps de faire ce qui suit sur votre iPhone ou iPad. Non seulement vous vous assurerez que la mise à jour se passe bien mais cela vous permettra aussi de libérer de l’espace sur votre appareil. Et vous aurez à disposition une sauvegarde récente à disposition dans l’éventualité où quelque chose se passe mal.

Assurez-vous de supprimer les fichiers inutiles, comme les photos et applications dont vous n’avez plus besoin, pour libérer de l’espace. Si vous ne l’avez pas fait récemment, prenez aussi le temps de créer une sauvegarde pour ne pas perdre quoi ce soit d’important en cas de souci. Une fois ces préparatifs terminés, votre smartphone et votre tablette sont prêts pour iOS 15 et iPadOS 15.

iOS 15 et iPadOS 15 fonctionneront-ils sur mon iPhone et/ou mon iPad ?

Apple a publié la liste des appareils qui ont droit à la mise à jour. Il est facile de savoir si votre appareil peut l’installer. Si votre iPhone tourne actuellement sous iOS 14, alors vous pourrez installer iOS 15. Un iPhone SE, 6s ou plus récent peut l’installer. Tout comme l’iPod Touch de dernière génération. Concernant l’iPad, il faudra un iPad Air 2 ou un iPad Air de troisième génération ou plus récent pour installer iPadOS 15.

Comment installer iOS 15 et iPadOS 15

Ces nouvelles versions s’installent comme n’importe quelle mise à jour logicielle. C’est une bonne idée de brancher son appareil sur un chargeur pour s’assurer que le processus ne vide pas la batterie au pire moment. Et avoir une bonne connexion WiFi aider à accélérer les choses sans puiser dans l’enveloppe data de votre forfait.

Il suffit de suivre ces quelques étapes :

Ouvrez les Réglages. Tapotez sur Général et Mise à jour logicielle.

Votre appareil va alors se connecter aux appareils Apple et vous demander si vous souhaitez télécharger et installer la mise à jour. Suivez les indications à l’écran pour compléter l’installation. Lorsque l’appareil aura redémarré, il tournera sous iOS 15.