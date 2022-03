Comment imprimer facilement un PDF depuis votre iPhone

Imprimer un fichier PDF depuis son iPhone est très facile, pour peu que l'on dispose d'une imprimante compatible avec AirPrint. Voici comment procéder.

Nous utilisons nos smartphones pour pratiquement tout aujourd’hui, ce qui signifie qu’il peut arriver que nous ayons besoin d’imprimer des documents depuis notre téléphone. Que ce soit pour le travail ou pour une nouvelle recette, il est parfois plus facile d’avoir une copie sur papier plutôt qu’un fichier numérique sur un écran de 6 pouces.

Imprimer depuis un iPhone est simple, du moment que vous êtes connecté(e) à une imprimante compatible avec AirPrint. Consultez cette page d’aide sur le site d’Apple pour obtenir la liste des imprimantes compatibles. Vous pouvez accéder à l’option d’impression dans la plupart des applications mail et navigateurs en cliquant sur le bouton partager dans iOS. Vous pouvez aussi sauvegarder la page d’un site ou un email en PDF dans l’application Fichiers depuis ce menu.

Voici comment imprimer ou sauvegarder des pages web et emails en PDF depuis votre iPhone.

Comment imprimer ou sauvegarder des pages web et emails en PDF depuis votre iPhone

Tout d’abord, ouvrez la page que vous souhaitez imprimer dans votre navigateur.

Ensuite, tapotez sur le bouton Partager. Dans la plupart des apps, c’est une icône carrée avec une flèche vers le haut. Vous pouvez retrouver ce symbole près de la barre de recherche du navigateur Safari et dans Google Chrome. Dans certaines apps, comme Mozilla Firefox, vous pouvez devoir tapoter sur l’icône menu avec les trois petits points pour retrouver l’option Partager.

Ensuite, sélectionnez Imprimer. Cela va faire apparaître l’écran d’options d’impression, qui offre la possibilité de choisir l’imprimante à utiliser et le nombre de copies, notamment.

Appuyez sur le bouton Imprimer dans l’écran pour envoyer vos documents vers l’imprimante souhaitée.

Si vous voulez sauvegarder le site en tant que PDF, restez appuyé sur l’aperçu du document affiché juste sous les options d’impression.

Cela va agrandir la page sélectionnée en mode aperçu. Une fois agrandi, tapotez sur la page du document pour visualiser tout le fichier en mode aperçu. Ensuite, tapotez sur l’icône Partager.

Enfin, choisissez Enregistrer dans Fichiers dans la liste des options.

Comment imprimer ou sauvegarder un email en PDF sur votre iPhone

Ouvrez l’email que vous voulez imprimer et appuyez sur le bouton Imprimer. Dans l’application Apple Mail, tapotez sur la flèche en bas de l’écran et faites défiler vers le bas pour trouver l’option Imprimer. Dans Gmail, tapotez sur le bouton avec les trois petits points dans la ligne de l’expéditeur et choisissez Imprimer. Dans Outlook, il faut aussi tapoter sur une icône avec trois petits points dans le haut de l’écran et tapotez sur l’option Imprimer la conversation.

De là, les étapes sont les mêmes que pour imprimer une page web. Tapotez sur le bouton Imprimer dans le coin supérieur droit après avoir choisi les paramètres d’impression.

Si vous voulez sauvegarder l’email en PDF sur votre téléphone, restez appuyé sur l’aperçu du document pour l’agrandir. Tapotez sur cet aperçu agrandi pour voir tout le document en mode aperçu.

Appuyez sur l’icône Partager, dans le coin inférieur gauche.

Tapotez sur l’option Enregistrer dans Fichiers.