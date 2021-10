Comment importer ses mots de passe dans le trousseau iCloud

Importer ses mots de passe dans le trousseau iCloud est très pratique, pour les utiliser sur macOS, iOS ou même Windows. Voici comment faire.

Saviez-vous qu’Apple dispose de son propre gestionnaire de mots de passe que vous pouvez utiliser sur macOS, Windows ou mobile ? Celui-ci s’appelle trousseau iCloud, il enregistre toutes vos informations d’authentification si vous choisissez de l’utiliser pour que, la prochaine fois que vous deviez vous authentifier, il s’en rappelle pour vous.

La fonctionnalité était à l’origine une exclusivité à iOS et macOS mais depuis quelque temps, Apple l’a rendu disponible sur Windows. Vous pouvez l’utiliser via une extension pour des navigateurs web comme Google Chrome.

Mais comment faire si vous utilisez déjà un gestionnaire de mots de passe ? Si c’est le cas et que vous voulez tester le trousseau iCloud d’Apple, vous allez vous rendre compte que l’import des mots de passe n’est pas très difficile, mais il vous faut avoir un Mac.

Le procédé est un peu alambiqué dans la mesure où il faut d’abord importer les mots de passe dans un navigateur comme Chrome ou Firefox puis les importer dans Safari. Voici comment procéder.

1ère étape : exporter les mots de passe

Si vous stockez vos mots de passe dans Chrome ou Firefox, vous pouvez passer directement à l’étape 3. Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, commencez par cette première étape, selon le logiciel que vous utilisez.

Dashlane

Lancez l’application web Dashlane et allez dans Mon compte puis Exporter les données. Cliquez sur Exporter en CSV, ce qui va vous faire télécharger un fichier CSV sur votre ordinateur.

LastPass

Cliquez sur l’extension navigateur LastPass puis direction Options de compte > Avancé > Export. Sélectionnez Fichier CSV LastPass.

1Password

Lancez l’application 1Password sur votre ordinateur puis allez dans Fichier > Export > Tout. Entrez votre mot de passe principal, choisissez le nom du fichier, le chemin et assurez-vous que le format soit CSV. Cliquez enfin sur Enregistrer.

2ᵉ étape : importer les mots de passe dans Chrome ou Firefox

Maintenant que les mots de passe ont été exportés de votre gestionnaire de mots de passe, la prochaine étape est de les importer dans Chrome ou Firefox.

Chrome

Ouvrez Chrome puis saisissez chrome://flags dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée. Recherchez “password import” et cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez “Activé” puis relancez Chrome. Cliquez ensuite sur l’icône avec les trois petits points à la verticale et sélectionnez Paramètres. Dans Saisie automatique, cliquez sur Mots de passe. Sous la section Mots de passe enregistrés, cliquez sur l’icône avec les trois petits points et sélectionnez Importer. Choisissez le fichier CSV créé précédemment.

Firefox

Lancez Firefox puis cliquez sur le bouton de menu. Cliquez sur Mots de passe pour ouvrir la page Firefox Lockwise. Là, cliquez sur l’icône avec les trois petits points puis sélectionnez Importer depuis un fichier. Sélectionnez le fichier CSV créé précédemment.

Si vous ne trouvez pas l’option pour Importer depuis un fichier, c’est peut-être parce que la fonctionnalité est désactivée. Pour la réactiver :

Ouvrez Firefox, tapez about:config dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée. Cherchez “signon.management.page.fileImport.enabled” et passez la valeur à “true”. Répétez les étapes ci-dessus.

3ᵉ étape : importer les mots de passe dans Safari

Maintenant que vous avez vos mots de passe dans votre navigateur, il faut les importer dans Safari, ce qui se fait très facilement.

Lancez Safari sur votre Mac, puis Fichier > Importer depuis Choisissez Chrome ou Firefox selon le navigateur que vous avez utilisé puis sélectionnez Mots de passe et cliquez sur Importer. Une fois importés, les mots de passe sont désormais synchronisés avec le trousseau iCloud.

Vous pouvez vérifier si les mots de passe ont été correctement importés en appuyant sur Cmd + Espace et en tapant “trousseau”. Sous “Trousseaux” en haut à gauche, sélectionnez iCloud et vous devriez pouvoir voir tous les mots de passe et identifiants que vous venez d’importer.

Dans la mesure où ces éléments sont désormais synchronisés avec iCloud, vous devriez aussi pouvoir utiliser le trousseau iCloud sur votre iPhone ou iPad pour vous authentifier sur les sites et applications. Si vous avez un ordinateur Windows, vous pouvez utiliser l’extension Chrome pour y accéder.