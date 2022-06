Comment identifier une chanson simplement en la chantant

Google peut vous aider à identifier une chanson en la chantant ou simplement en fredonnant la mélodie.

Vous connaissez cette chanson. Vous connaissez les paroles, vous connaissez le rythme, vous connaissez le solo, vous en connaissez chaque seconde, mais vous n’avez aucune idée de son titre. Cela arrive fréquemment, qu’il s’agisse d’une chanson entendue à la radio ou qu’un ami vous a fait écouter il y a des années. Et parfois même, elle reste ancrée dans votre tête, impossible à identifier. Fort heureusement, les technologies modernes peuvent aider.

L’application Google est votre meilleure amie dans ce cas-là. Si vous l’utilisez, vous savez que c’est un passage incontournable pour la recherche, l’actualité. Cependant, l’une de ses meilleures fonctionnalités “secrètes” reste sa capacité à identifier les chansons. Vous pouvez l’utiliser comme Shazam ou autre, en laissant le micro capter la chanson en cours de lecture et l’app Google va l’analyser et l’identifier, mais Google va plus loin : lorsque vous activez la recherche de chanson, elle écoute n’importe quel type de musique, y compris votre propre voix. Cela signifie que, même si vous ne connaissez que la mélodie ou quelques mots, vous pouvez chanter ou fredonner et l’application va tenter de l’identifier.

Et l’ensemble fonctionne étonnamment bien. Testez la fonctionnalité vous-même. Pensez à une chanson, fredonnez-la et voyez comment Google s’en sort. Vous risqueriez bien d’être surpris. Et votre cerveau vous dira merci d’avoir enfin pu mettre un titre et/ou un artiste sur cette chanson que vous avez dans la tête.

À chaque résultat, l’application affiche un pourcentage de correspondance selon ce que vous avez chanté/fredonné et celui-ci semble varier sans véritable raison – chanter avec les paroles exactes ou fredonner la mélodie ne semble pas avoir d’impact significatif sur ce score -. Vous pouvez aussi voir d’autres correspondances possibles : bien que ces correspondances soient le plus souvent des versions différentes de la même chanson, vous verrez de temps à autre des chansons totalement différentes. Ce peut être une source d’inspiration pour trouver vos mélodies préférées ou de nouvelles chansons inspirées directement de ce que vous avez en tête.

Pour l’essayer vous-même, assurez-vous d’avoir l’app Google sur votre iPhone ou smartphone Android, ouvrez l’app et tapotez sur l’icône en forme de microphone dans le champ de recherche. De là, tapotez sur “Rechercher une chanson” et commencez à chanter.