Comment fonctionne le service “Connexion avec Apple”

Connexion avec Apple ajoute une barrière de sécurité supplémentaire si vous n'êtes pas sûr d'une nouvelle application ou si vous souhaitez davantage de contrôle sur vos données personnelles. Voici comment profiter de ce service.

Si vous avez un iPhone, vous connaissez peut-être déjà Connexion avec Apple, un outil offrant aux utilisateurs iOS davantage de sécurité lorsqu’ils utilisent des applications et sites web tierces avec leur Apple ID. Plutôt que de s’inscrire via Facebook, Google ou de créer un compte totalement nouveau, vous pouvez opter pour l’option Connexion avec Apple et utiliser votre Apple ID comme identifiants.

Connexion avec Apple a été introduit durant la WWDC 2019 alors que la question de la vie privée avait pris un aspect très politique, avec Facebook et Quest Diagnostics au centre de nombreux débats. La fonctionnalité venait montrer tout l’engagement de la marque à la pomme pour le respect de la vie privée, véritable mantra depuis de nombreuses années. Depuis lors, Apple a ajouté davantage de contrôles à son iOS, y compris la possibilité de faire cesser le tracking par une app et les étiquettes informations des types de données collectées sur les fiches des applications.

Si vous n’avez jamais essayé Connexion avec Apple, voici tout ce qu’il faut savoir, concernant son fonctionnement interne et comment l’utiliser.

Comment utiliser Connexion avec Apple

Lorsque vous ouvrez une application ou un site web compatible, sélectionnez “Continuer avec Apple”. Acceptez ou refusez les permissions demandées par l’app. Suivez les indications à l’écran concernant votre Apple ID. Vous pouvoir choisir de modifier votre nom et partager ou masquer votre email. Choisissez Continuer. Entrez votre mot de passe lorsque demandé. Vous pouvez aussi confirmer via Face ID ou Touch ID. Si vous n’avez aucun des trois, vous pouvez utiliser le mot de passe de votre Apple ID.

Tant que vous êtes authentifié sur votre appareil, vous serez authentifié sur l’app. Pour vous déconnecter, direction les paramètres de l’app ou du site et choisissez Déconnexion. Il vous faudra répéter l’opération pour vous reconnecter.

Comment fonctionne Connexion avec Apple

Connexion avec Apple utiliser votre appareil iOS pour vérifier vos identifiants plutôt que vos comptes sur les réseaux sociaux, ce qui permet d’être moins vulnérable au tracking. Avec l’option “Masquer mon adresse email”, Apple vient créer une adresse email aléatoire – que vous reconnaîtrez par sa chaîne de caractères alphanumériques suivie de @privaterelay.appleid.com.

Cette adresse email aléatoire ne peut être utilisée que pour une application précise. L’app ou le site utilisera ladite adresse mais Apple viendra transférer tous les emails à votre adresse réelle, protégeant ainsi votre identité. Vous pouvez ainsi répondre aux emails sans exposer votre adresse email personnelle. Apple vous permet aussi de désactiver cette fonctionnalité de transfert quand vous le souhaitez.

Connexion avec Apple explique par ailleurs n’utiliser aucune de vos informations en dehors de celles nécessaires pour vous créer un compte sur l’app ou le site. L’outil utilise par ailleurs l’authentification double facteur avec Face ID ou Touch ID. Si vous ne voyez pas l’option Connexion avec Apple, c’est tout simplement que l’app ou le site ne supporte pas le service.

Comment voir les applications qui utilisent Connexion avec Apple

Ouvrez l’application Réglages sur iPhone, iPad ou iPod touch et sélectionnez votre nom. Tapotez ensuite sur Mot de passe et sécurité. Choisissez Apps utilisant votre Apple ID.

À partir de là, si vous avez déjà utilisé Connexion avec Apple, vous pouvez voir la liste des applications. Vous pouvez tapoter sur chacune d’elles et voir et modifier, au besoin, les préférences en place. Il est aussi possible de connaître la politique de gestion de la vie privée de l’app ou du site en question. Vous pouvez aussi désactiver le transfert d’email ici ou même cesser d’utiliser Apple ID avec l’app.

Voici comment faire sur Mac :

Ouvrez le menu Apple. Allez dans les Préférences Système. Cliquez sur Éditer.

Comment faire depuis un navigateur web :

Connectez-vous sur appleid.apple.com. Trouvez la section Sécurité. Sélectionnez Gérer les apps et sites sous Connexion avec Apple. Choisissez Gérer.

Puis-je modifier mon adresse de transfert ?

Oui. Si vous utilisez l’option Masquer mon adresse email et que vous avez besoin de procéder à un changement, voici comment procéder sur mobile :

Ouvrez les Réglages. Sélectionnez votre nom. Tapotez sur Nom, numéros de téléphone, email. Tapotez sur Transférer vers sous Masquer mon adresse email. Choisissez une nouvelle adresse email pour le transfert.

La nouvelle adresse sera utilisée pour toutes les applications qui utilisent Connexion avec Apple et l’option Masquer mon adresse email.

En quoi Connexion avec Apple est-il différent d’une authentification via Facebook ou Google ?

Connexion avec Apple est très similaire, visuellement, aux icônes qui permettent de se connecter sur une app ou un site avec Google ou Facebook. Bien que la connexion avec Facebook ou Google puisse sembler plus facile, de nombreuses données personnelles sont liées à ces comptes, comme vos pseudonymes, la ville où vous résidez, votre date de naissance. Ces données peuvent sembler tout à fait banales mais c’est le genre d’informations qui sont vitales pour vous authentifier sur votre compte en banque, par exemple.

Connexion avec Apple vous offre aussi davantage de contrôle sur les permissions accordées aux applications et sites. Vous pouvez choisir quelles apps doivent vous demander la permission chaque fois qu’elles veulent accéder à votre localisation via le Wi-Fi et le Bluetooth. C’est pratique si vous testez une nouvelle application ou pour une application utilisée de manière très sporadique.