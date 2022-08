Comment fonctionne l’assistant Amazon Alexa ? Tout ce qu’il faut savoir

Amazon Alexa est un assistant vocal très populaire, très complet et très simple d'utilisation. Mais comment fonctionne-t-il ? Comment en profiter ? On vous dit tout.

C’est en 2011 que sont apparus les premiers assistants vocaux sur les smartphones. Aujourd’hui, ceux-ci se sont beaucoup démocratisés, ils sont présents un peu partout dans nos vies, dans nos maisons, mais aussi dans nos voitures, dans nos casques et écouteurs, et autre. À ce jour, plus de 20 millions de Français utilisent Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple Siri. Et pour eux, l’assistant vocal améliore le quotidien. L’article ci-dessous s’intéresse à la solution proposée par le géant du commerce américain Amazon.

Qu’est-ce qu’Alexa ?

Alexa est l’un des premiers assistants vocaux à s’aventurer hors des smartphones. Créé par Amazon, il propose de très nombreuses fonctionnalités et compétences tout en restant très simple d’utilisation. Mieux encore, il est évolutif et très adaptatif.

Le plus simple pour profiter d’Alexa au quotidien est de l’utiliser via une enceinte connectée. Sur ce point, vous avez l’embarras du choix. La gamme Echo – Dot ou Show – d’Amazon est déjà très fournie, mais il existe aussi de nombreux produits tiers intégrant Amazon Alexa.

Une fois branchée, votre enceinte peut être placée n’importe où dans votre habitation. Préférez cependant un espace dégagé, à environ 20 cm d’un mur et sans obstacle pour que la qualité sonore soit la meilleure. Selon la pièce dans laquelle elle se trouve, vous ne l’utiliserez pas nécessairement de la même manière. Ce qui fait que l’on en place souvent plusieurs, dans différentes pièces.

L’enceinte se configure via l’application Alexa ou directement via l’écran – si elle en a un -. Et elle doit avoir accès à internet pour fonctionner.

Téléchargement de l’app et connexion

Pour démarrer, vous devez télécharger l’app Alexa, sur le Google Play ou l’App Store selon votre smartphone, et l’installer. Connectez-vous avec votre compte Amazon, ou créez-en un le cas échéant. Vous devrez renseigner le pays dans lequel vous vivez.

Configuration de l’appareil

Pour configurer votre appareil Echo, allez dans l’onglet “Appareils”, cliquez sur le + en haut à droite et choisissez “Amazon Echo”. Sélectionnez le type d’appareil – Echo Dot, Echo Plus, etc – et suivez les étapes jusqu’à la recherche de l’appareil et l’ajout à votre compte.

Une fois l’enceinte connectée au Wi-Fi et configurée, dites simplement “Alexa” suivi de votre demande. Vous pouvez changer le mot clef “Alexa” par “Amazon” ou “Echo” si vous le désirez. L’intérêt d’un assistant vocal est d’être intelligent, jusqu’à un certain point, et de répondre à vos demandes.

Pour cela, Alexa dispose de fonctionnalités natives et de “skills”, des fonctionnalités que vous pouvez activer à la demande. Pour les installer, il faut les rechercher sur amazon.fr ou directement depuis l’app Alexa. Ensuite, lancez-les en disant “Alexa, [nom du skill]”. On en trouve pour tous les besoins, certains plutôt simples, d’autres très complexes.

Que peut-on faire avec Amazon Alexa ?

C’est bien là tout l’intérêt de la chose finalement. Et la réponse est simple : tout. Ou presque. Avec les fonctionnalités natives, les skills et les possibilités offertes aux développeurs, plus rien ne semble résister aux assistants vocaux.

Il y a des fonctions très basiques, pour gérer l’enceinte en elle-même, obtenir des réponses sur des sujets très variés, lancer des recherches, contrôler la musique, etc. Mais il est aussi possible d’agir sur d’autres appareils connectés, piloter des objets connectés dans votre maison, déclencher des séries d’actions complexes. Votre imagination est la seule limite. Et Amazon n’hésite pas à aller loin dans le délire, si l’on peut dire, en envisageant de faire parler son assistant avec la voix de vos proches décédés.

À savoir, cependant, toutes les commandes que vous prononcez après le mot clef sont enregistrés dans votre historique pour améliorer l’expérience et la personnaliser davantage. Si vous souhaitez supprimer ces enregistrements, direction les Paramètres, puis “Alexa et vos informations personnelles”.