Comment filtrer ses iMessage dans Apple Messages

Apple Messages se dote d'un filtre très intéressant avec iOS 16. Il devient possible de n'afficher que les messages non lus. Pratique pour faire le ménage dans ses conversations.

iOS 16 est plein de fonctionnalités majeures intéressantes, mais certaines plus petites ne manquent pas non plus d’intérêt, comme le retour de l’affichage du pourcentage de batterie ainsi que la possibilité d’activer le retour haptique sur le clavier natif pour la première fois. Une fonctionnalité qui n’a pas été évoquée est l’ajout de filtres dans l’application Messages.

Apple Messages se dote d’un filtre très intéressant avec iOS 16

“Filtrer les expéditeurs inconnus” existe depuis iOS 10 environ. Une fois activée, cette option vous permet de ranger les messages dans certaines catégories fort utiles. Comme vous le feriez avec des emails ou des notes, vous pouvez filtrer les messages selon les contacts qui sont dans votre liste et ceux d’inconnus qui peuvent être du spam.

Pour celles et ceux qui reçoivent beaucoup de messages, le nouveau filtre Non lu dans iOS 16 sera très pratique, il permet de visualiser tous les messages non lus dans une seule et même vue. Vous pouvez l’utiliser pour gérer tous vos nouveaux messages en une fois, pour tous les marquer comme lus, par exemple, ou pour faire disparaître cette satanée notification sur l’icône de l’app Messages. C’est particulièrement utile lorsque vous avez des messages non lus qui datent d’un certain temps et qui peuvent être difficiles à retrouver parmi la multitude de messages.

Il devient possible de n’afficher que les messages non lus

Pour accéder à la fonctionnalité, allez dans Réglages > Messages et activez l’option “Filtrer les expéditeurs inconnus” (si vous ne voyez pas l’option dans l’écran principal de Messages, elle sera dans la section “Inconnu & Spam”). Lorsque vous revenez sur l’app Messages, vous verrez un bouton “Filtres” dans le coin supérieur droit. Tapotez dessus pour voir tous les filtres disponibles – l’Inde en a davantage, d’ailleurs -.

Pratique pour faire le ménage dans ses conversations

Tapotez sur “Messages non lus” et voilà, seules les conversations non lues apparaîtront. De la même manière, vous pouvez filtrer pour afficher uniquement les messages d'”Expéditeurs connus” et ignorer ainsi les spams.

Si vous voulez marquer tous les messages non lus comme lus, utilisez le filtre “Messages non lus”, tapotez sur le bouton Menu avec les trois petits points en haut, choisissez l’option “Sélection” et tapotez sur “Tous lus” dans le coin inférieur droit.