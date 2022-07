Comment faire son propre graphique de statistiques d’écoutes Spotify

Spotify Pie est une application web permettant de réaliser un graphique de vos écoutes du mois écoulé.

Depuis quelques années, Spotify propose en fin d’année à ses utilisateurs un aperçu complet de leurs habitudes d’écoute. Des graphiques et autres statistiques que l’on retrouve partout sur les réseaux sociaux à cette période de l’année. Depuis, il existe un certain nombre d’outils tiers permettant de faire cela quand bon vous semble.

Qu’est-ce que Spotify Pie ?

Spotify Pie est un outil de statistiques pour Spotify, une application web très simple créée par Darren Huang, étudiant de UCLA, qui analyse toutes les chansons que vous avez écoutées le mois dernier, compile ces données par genre et affiche le tout dans un graphique circulaire, à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. C’est un peu comme Spotify Wrapped, mais en bien plus simple, et vous pouvez l’utiliser n’importe quand, pas uniquement à la fin de l’année.

Spotify Pie est une application tierce non officielle qui fonctionne via un navigateur, mobile ou desktop. Il vous faudra évidemment lier votre compte Spotify pour voir les résultats, mais seul l’historique d’écoute est utilisé par l’application.

Comment créer son propre Spotify Pie

Si vous avez déjà aperçu des Spotify Pie ici ou là sur vos réseaux sociaux et que vous voulez créer le vôtre :

Ouvrez la page Spotify Pie sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Cliquez sur “Login to Spotify” et connectez-vous avez le compte que vous voulez analyser.

Une fois connecté(e), l’application web Spotify Pie va générer le graphique. Vous pouvez le partager ou prendre une capture d’écran.

J’ai essayé Spotify Pie moi-même et bien que je n’ai pas été surpris par les artistes mis en avant – ce sont bien ceux que j’écoute régulièrement ces dernières semaines -, l’application est extrêmement précise en ce qui concerne les genres musicaux. Ceci est dû à la catégorisation des chansons par Spotify plus que par le traitement réalisé par Spotify Pie, mais cela peut être quelque peu déroutant au début.

Outre ces genres ultra-précis, Spotify Pie est un moyen fort sympathique de suivre et partager avec d’autres ses habitudes en matière de musique. À tester d’urgence, mais ne soyez pas surpris si le graphique vous sort des genres musicaux dont vous n’avez jamais entendu parler.