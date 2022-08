Comment faire pousser une dent rapidement ? Un nouveau traitement très prometteur

Des chercheurs japonais ont découvert un traitement qui pourrait permettre d'accélérer le développement des dents. Bientôt une solution à l'agénésie dentaire ?

Perdre une dent n’est jamais une épreuve facile. Enfant comme adulte. Outre la douleur qui peut parfois être fulgurante, il faut attendre que ladite dent repousse. Sur ce dernier point, des chercheurs japonais ont fait une découverte très intéressante. Il serait possible de stimuler la croissance grâce à un anticorps monoclonal. Voilà qui conviendrait parfaitement aux personnes souffrant d’agénésie dentaire.

Qu’est-ce que l’agénésie dentaire ?

L’agénésie dentaire désigne l’absence de formation de dents définitives. Lorsqu’il s’agit des dents de sagesse, ce n’est pas un problème, mais si cela touche des incisives ou des molaires, c’est bien plus gênant, pour la mastication, d’une part, et pour l’esthétique, d’autre part. La solution la plus simple, actuellement, et la plus répandue, consiste en des implants dentaires. Mais d’ici à quelques années, il pourrait y avoir plus simple. Un traitement pourrait un jour permettre d’accélérer la croissance des dents.

Des chercheurs de l’université de Kyoto et de l’université de Fukui, au Japon, ont découvert que la suppression du gène USAG-1 (uterine sensitization associated gene-1) permet de faire pousser les dents. Dans leur étude, publiée dans Science Advances le 12 février 2021, l’auteur principal Katsu Takahashi explique comment son équipe a réussi à identifier les molécules responsables du développement des dents.

D’après ces chercheurs, “la morphogenèse de chaque dent dépend de l’interaction de plusieurs molécules, dont la BMP (protéine morphogénétique osseuse) et la signalisation Wnt”. De plus, la BMP et la Wnt sont impliquées dans la modulation de la croissance de multiples organes et tissus au tout début du développement humain. Pour cette raison, les médicaments touchant aux BMP et Wnt sont souvent évités, ils pourraient avoir des effets secondaires sur l’ensemble du corps.

Grâce aux travaux de cette équipe, on a enfin une explication précise des avantages des anticorps monoclonaux – ces protéines qui imitent le système immunitaire pour combattre les agents pathogènes – sur la croissance des dents.

Quand pourra-t-on en profiter ?

Cette découverte pourrait offrir une piste très prometteuse pour répondre à l’agénésie dentaire, laquelle ne se traite aujourd’hui que grâce aux implants ou autres solutions artificielles. Les chercheurs japonais testeront bientôt ces anticorps sur des porcs et des chiens avant, bientôt qui sait, de les tester sur l’homme.