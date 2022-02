Comment faire fonctionner les apps Android sur Windows 11

Tout ce qu'il faut savoir pour utiliser les applications Android sur Windows 11. Cela passe notamment paar une configuration technique minimum plutôt répandue.

Lorsque Microsoft a dévoilé pour la première fois sa nouvelle version majeure de Windows, Windows 11, les nouvelles fonctionnalités étaient nombreuses, mais une en particulier sortait facilement du lot. Celle-ci permettrait aux utilisateurs d’installer des applications Android sur leur machine de manière tout à fait officielle. Une fonctionnalité très intéressante et hautement stratégique pour Microsoft.

Tout ce qu’il faut savoir pour utiliser les applications Android sur Windows 11

Cela étant dit, cette fonction a mis longtemps, très longtemps diront certains, à arriver. Aujourd’hui, la firme de Redmond commence tout juste à permettre à ses utilisateurs d’utiliser des applications Android sur Windows 11. Et pour celles et ceux qui sont curieux de connaître les prérequis techniques pour pouvoir en profiter, sachez que Microsoft vient justement de publier une page web regroupant ces informations. Voici donc ce qu’il vous faut savoir.

Selon Microsoft, les utilisateurs intéressés devront tout d’abord disposer d’une machine propulsée par un processeur Intel Core i3 8ème Génération ou plus récent, un AMD Ryzen 3000 ou plus récent ou une puce Qualcomm Snapdragon 8c ou ultérieure. Les utilisateurs auront aussi besoin d’un minimum de 8 Go de RAM, 16 Go étant recommandé pour cette opération, ainsi qu’un SSD. Il s’agit là, semble-t-il, d’une nécessité et non d’une recommandation.

Une configuration technique minimum plutôt répandue

Ainsi, selon ces informations officielles, ces prérequis semblent plutôt faibles. Autrement dit, la majorité des utilisateurs disposant d’une machine sous Windows 11 ou ayant été en mesure d’effectuer la mise à niveau vers Windows 11 ne devraient pas avoir de souci pour installer et utiliser des applications Android sur leur ordinateur Windows. Les apps Android seront disponibles au téléchargement via l’Amazon Appstore, lequel peut être téléchargé via le Microsoft Store. À noter, il faudra aussi, pour en profiter, disposer d’un compte sur l’Amazon Appstore.

Voilà une fonctionnalité qui devrait en tous les cas permettre un rapprochement supplémentaire entre Microsoft et Google, pour un écosystème plus complet face à ce que propose aujourd’hui Apple.