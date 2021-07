Comment faire en sorte que les apps de votre iPhone cessent de vous tracker

Il est possible depuis peu de désactiver le tracking des applications sur iPhone. Voici comment procéder, si vous ne le savez pas encore.

C’est un fait que personne ne saurait contester : sans les applications, nos smartphones ne seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui. Cela étant dit, le problème avec nombre d’applications, principalement gratuites, c’est que, pour générer des revenus, les éditeurs utilisent les publicités ciblées, lesquelles reposent sur les données collectées sur vous. Pour certains, il s’agit là d’une énorme invasion dans la vie privée. Il existe une solution sur iPhone.

La bonne nouvelle, c’est que si vous avez un iPhone avec iOS 14.5 ou ultérieur, vous savez peut-être qu’Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée “App Tracking Transparency” (“transparence du suivi des applications”). Il s’agit d’une option permettant aux utilisateurs de décider s’ils veulent ou non que les applications les suivent. Cela peut être activée au niveau système – de manière générale donc – ou au niveau de chacune des applications. Si la protection de vos données personnelles est importante pour vous, voici ce qu’il faut faire pour l’activer.

Comment activer l’App Tracking Transparency

Allez dans les Réglages. Puis dans Confidentialité > Suivi. Vous devriez alors voir une liste des applications qui ont déjà demandé des permissions. Si le bouton est vert, cela signifie que vous avez autorisé ladite permission pour ladite application. Tapotez sur le bouton pour la retirer si vous changez d’avis. Si vous préférez qu’aucune application ne vous traque, et cesse de vous le demander, vous pouvez tapoter sur “Autoriser les autorisations” pour tout désactiver.

Devrais-je autoriser les applications à me traquer ainsi ?

Ça dépend. D’ordinaire, la raison pour laquelle une app vous traque, c’est pour collecter des informations sur vos habitudes. Parfois, cela est mis en place pour mieux comprendre l’utilisateur et améliorer l’application, mais la plupart du temps, c’est pour la publicité. Si vous n’aimez pas l’idée que vos données soient vendues à des publicitaires, alors vous ne devriez pas les autoriser.

Désactiver le tracking supprime-t-il les publicités ?

Non. Empêcher une application de vous suivre n’empêchera pas les publicités d’apparaître ici et là. Vous verrez toujours des publicités mais dans la mesure où vos données personnelles ne sont plus collectées, les publicités devraient être moins pertinentes.

Les applications cesseront-elles de fonctionner avec le tracking désactivé ?

Non. Certaines applications peuvent tenter de vous encourager à activer le tracking mais Apple a déjà prévu ce cas de figure. Selon les nouvelles règles en place, la firme de Cupertino bannira les applications qui tentent de récompenser les utilisateurs qui activeraient le tracking. Autrement dit, vos apps continueront de fonctionner même avec le tracking désactivé.

Quelle est l’opinion publique sur le sujet ?

Selon une étude menée en mai 2021, il semblerait que, peu de temps après la sortie de la mise à jour iOS 14.5, avec l’App Tracking Transparency donc, Flurry Analytics avait découvert que 96 % des utilisateurs iOS avaient opté pour un refus du tracking. Autrement dit, la majorité des utilisateurs iOS ne veulent pas que les applications les traquent ainsi.